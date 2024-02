Zorgorganisaties besparen op ondersteunende functies

Foto: H_Ko/stock.adobe.com

Zo neemt het Friese KwadrantGroep geen nieuwe mensen meer aan voor functies die niet direct aan het primaire proces gerelateerd zijn vanwege de financiën. De organisatie benadrukt dat dit niet geldt voor zorg- en welzijnsfuncties en ook niet voor behandelaren.

Beperkte werving

Bij verschillende andere organisaties kijkt men ‘kritisch’ naar de ondersteunende functies. Bij het Utrechtse AxionContinu wordt beperkt personeel geworven voor niet-zorg gerelateerde functies. “We werven voor functies die essentieel en bedrijfskritisch zijn voor de bedrijfsvoering, en waarvoor we op dit moment soms externe medewerkers inhuren. Zoals financiële controllers of casemanagers.” Voor zorgmedewerkers wordt nog gezocht.

Espria, dat verschillende zorgorganisaties omvat, heeft een tijdelijk vacaturebeleid ingesteld voor ondersteunende functies. Er wordt kritisch gekeken of een vacature echt nodig is. Als vacatures ontstaan door natuurlijk verloop wordt vaste medewerkers de mogelijkheid geboden om die functie te bekleden. Het idee is dat door schaalgrootte en door slimmer te werken er minder medewerkers nodig zijn. Ook Dignis, een zorgorganisatie in Groningen en Drenthe, zegt veel aandacht te besteden aan het behouden, aannemen en opleiden van zorgpersoneel, maar ‘zeer kritisch’ te kijken op het aannemen van personeel in andere posities.

Eerder waarschuwde NNCZ-bestuurder Roeli Mossel dat sommige ouderenzorgorganisaties overwegen om medewerkers te ontslaan en dat er niets wordt gedaan om een eventuele ontslaggolf te voorkomen. Uit een inventarisatie van demissionair minister Conny Helder blijkt dat één ouderenzorgorganisatie zich meldde bij het zorgkantoor over mogelijke ontslagen.

Grootste uitdaging is personeel

Gevraagd hiernaar geven enkele tientallen zorginstellingen aan de financiële signalen te herkennen, maar benadrukt de meerderheid juist actief zorgpersoneel te werven. Meerdere organisaties zijn juist druk campagnes te starten om nieuwe medewerkers te vinden. “De grootste uitdaging is het vinden van medewerkers”, laat De Zorggroep weten. “Er zijn nog steeds tekorten in de zorg. We stellen dan ook geen vacaturestop in en zijn blij met elke sollicitant.”

IJsselheem, met locaties in de regio rond Zwolle, geeft aan bij eventuele ontslagen in de regio juist graag deze medewerkers op te nemen. Bestuurder Karin Leferink zegt hierover: “Bied ze aan bij andere collega-organisaties, laten we elkaar helpen door mee te denken, maar laat ze vooral de sector niet verlaten!”