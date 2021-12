Ziekenhuizen en ouderenzorg zien accountantsrekening flink stijgen

Ziekenhuizen en ouderenzorginstellingen waren respectievelijk 9 procent en 9,3 procent meer kwijt aan de accountant, meldt Intrakoop in een gezamenlijke analyse met Marlyse-Research. Gehandicapteninstellingen zagen een daling van 3,6 procent, vooral door een afname van de kosten voor financiële advisering en overige niet-controle diensten. In 2019 stegen die kosten juist door audits en strategietrajecten. De ggz was vorig jaar 1,6 procent meer kwijt, nadat de sector in 2019 nog te maken had met een toename van 15,2 procent door de stelselwijziging in de sector

Een vijfde hogere accountantskosten

In totaal gaven zorgorganisaties vorig jaar 112,4 miljoen euro uit aan de accountant. Dit is een stijging van 18,8 miljoen euro, een toename van omgerekend 20,1 procent. Vorig jaar werd 77,7 miljoen euro uitgegeven aan de controle van de jaarrekening. Voor “overige controlewerkzaamheden” betaalden zorginstellingen 21,7 miljoen. Zorginstellingen gaven verder 7,8 miljoen euro en 5,2 miljoen euro uit voor respectievelijk “niet-controlediensten” en fiscale advisering.

Intrakoop en Marlyse-Research onderzochten 1.098 gepubliceerde jaarverslagen van ziekenhuizen, vvt-instellingen, gehandicaptenorganisaties en ggz-instellingen, waar ook jeugdzorg onder wordt gerekend. De onderzochte zorgorganisaties zijn goed voor 96 procent van de totale omzet in hun sectoren.

Grote vier steeds kleiner

Uit de analyse valt verder op dat het marktaandeel van de grote vier accountantskantoren, EY, PWC, KPMG en Deloitte, verder is afgenomen. In 2020 waren zij betrokken bij 65 procent van de zorginstellingen, terwijl dit in 2015 nog 82 procent was. Volgens Intrakoop laat dit zien dat de mededinging in de zorg toeneemt.

PWC staat aan kop met 22 miljoen aan inkomsten, een marktaandeel van 19 procent. EY en Deloitte volgen met omzetten van respectievelijk 17,8 miljoen (16 procent) en 16,5 miljoen (15 procent). KPMG heeft met een omzet van 16,4 miljoen een marktaandeel van 14 procent. Verstegen accountants en adviseurs en BDO volgen met inkomsten van respectievelijk 12 miljoen (11 procent) en 9,8 miljoen (9 procent).

Gemiddeld een ton per organisatie

De gemiddelde zorgorganisatie betaalt 102.000 euro aan accountantskosten, omgerekend 1,52 euro per duizend euro omzet. In de ggz zijn deze kosten naar verhouding het hoogst. Daar betalen instellingen 2,64 euro aan accountantskosten per duizend euro aan omzet. De jeugdzorg steekt hier met kop en schouders bovenuit met 3,75 euro aan accountantskosten per duizend euro omzet. Ziekenhuizen hebben door de hogere omzet relatief de laatste accountantskosten met 0,86 euro per duizend euro omzet.

Per duizend euro omzet heeft PWC binnen de care relatief de hoogste omzet gedeclareerd met 1,86 euro. EY volgt met 1,64 euro per duizend euro omzet. Deloitte declareerde gemiddeld 1,32 euro per duizend euro omzet binnen de care. In de cure, waar verhoudingsgewijs de kosten later liggen door de hogere omzetten, variëren de kosten van 0,49 euro tot 0,60 euro per duizend euro omzet.