Zorgorganisaties regio Den Bosch: vaste dienst wordt de norm

De overheid wil met de handhaving van de Wet DBA per 1 januari 2025 een eind maken aan schijnzelfstandigheid en daarmee arbeidsongelijkheid. Daarom bouwen 21 zorgorganisaties, waarvan de grote meerderheid verenigd is in het samenwerkingsverband Zorgzaam ’s-Hertogenbosch e.o., gezamenlijk de inzet van zzp’ers in 2025 af. Tot de zorgorganisaties behoren onder andere Jeroen Bosch Ziekenhuis, BrabantZorg, Cello, GGD Hart voor Brabant, Pantein, Reinier van Arkel, Van Neynsel en Zorggroep Elde Maasduinen.

Loondienst of flexpool

Vaste dienst wordt de norm in de regio Den Bosch. Die beslissing biedt volgens de zorgaanbieders ook mogelijkheden. “In een flexpool behouden zzp’ers de gewenste autonomie en afwisseling, terwijl wij de continuïteit van zorg waarborgen”, aldus Van der Linden.

Robert Derksen, bestuurder van Reinier van Arkel, benadrukt dat de zorg zzp’ers nodig heeft en dat de organisaties hen graag behouden. “Samen kunnen we een vorm vinden waarin zij zich kunnen blijven ontwikkelen en binnen de nieuwe kaders kunnen blijven bijdragen aan de zorg.” Daarom wil het collectief de samenwerkingsvormen verkennen met zzp’ers. “Bijvoorbeeld door loondienst of via de flexpools, die al binnen veel zorgorganisaties bestaan.”

Zachte landing

De zorgorganisaties binnen het Bossche samenwerkingsverband gebruiken 2025 om de zzp-inhuur af te bouwen. Elke organisatie bepaalt daarbij haar eigen tempo.