Tekort aan zorgpersoneel stijgt nog harder dan verwacht

Het verwachte tekort aan werknemers in 2033 is met 45.000 gegroeid. Minister Agema wil met drie beleidslijnen de personeelskrapte aanpakken.

Dat staat in nieuwe cijfers die de minister van VWS heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.

Personeelstekort

In de arbeidsmarktprognose die is opgesteld door ABF Research, is er volgens verwachting een tekort in 2033 van 240.000 werknemers. Dat is hoger dan de uitkomst van de prognose van vorig jaar, toen een tekort van 195.000 werknemers werd verwacht. Het tekort valt vooral hoger uit doordat de verwachte arbeidsproductiviteitsgroei naar beneden is bijgesteld. Daarnaast spelen ook hogere verwachte verzuimcijfers een rol.

Ouderenzorg

De grootste personeelsproblemen zijn te verwachten in de verpleging, verzorging en thuiszorg. In bijna alle branches nemen op de langere termijn de tekorten snel toe. Het verwachte tekort is het grootst bij helpenden mbo 2, verzorgenden mbo 3, verpleegkundigen (mbo-, hbo- en gespecialiseerd) en maatschappelijke hulp en dienstverlening (hbo).

Rekening houdend met de grootte van de beroepsgroepen, is het verwachte tekort ook relatief groot voor onder meer de beroepsgroepen specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, ggz-beroepen, huisartsen en sociaal geneeskundigen.

2025 2034 Universitair medische centra 2600 13.400 Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg 7800 38.400 Geestelijke gezondheidszorg 8600 20.800 Huisartsen en gezondheidscentra 1600 7400 Overige zorg en welzijn 8300 26.300 Verpleeghuiszorg 16.100 82.900 Thuiszorg 6300 25.300 Gehandicaptenzorg 9700 33.400 Jeugdzorg 1300 5500 Sociaal werk 4100 12.200 Bron: Prognosemodel Zorg en Welzijn, ABF Research

Maatregelen minister Agema

“Het aanpakken van de personeelskrapte in zorg en welzijn heeft daarom mijn allergrootste prioriteit”, schrijft Agema in de brief naar de Tweede Kamer. Ze zet daarbij in op drie beleidslijnen. Als eerste: terugdringing van de bureaucratie met onder meer artificial intelligence. Verder: efficiëntere inzet van zorgpersoneel door arbitrage tussen zorgwetten waarbij de minste inzet uitgangspunt wordt. En als laatste: vergroting van “vakmanschap en werkplezier”.

Agema hoopt dat het Zorg- en Welzijnsakkoord, waarvan de besprekingen nu stilliggen, en het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg een deel van de druk wegnemen. Ze verwacht begin volgend jaar de leidraad ‘Vakmanschap en Werkplezier’ klaar te hebben. Kort erna houdt ze een ‘top’ om te proberen het grote personeelstekort af te wenden. De minister zal daar een ‘platform’ lanceren met “effectieve initiatieven die een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het arbeidsmarkttekort”.