Zorgorganisaties willen btw voor detachering terug

ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN hebben in een brief aan de Tweede Kamer grote zorgen geuit over de gevolgen van de handhaving van de Wet DBA. Ze vragen aan het kabinet om volgend jaar geen boetes uit te delen en om de 21 procent btw die ze moeten betalen voor gedetacheerden terug te sluizen naar de zorgsector.

Dat staat in een brief van voorzitter Theo van Uum van de BoZ, waarin deze organisaties zijn verenigd. BoZ heeft de brief gestuurd naar de vaste Tweede-Kamercommissie van VWS. Van Uum wil uitstel van de maatregelen, omdat “blijkt dat een meerderheid op 1 januari 2025 nog niet klaar is om het herziene beleid af te ronden”.

Om de financiële pijn van het inhuren van duurder detacherings- en uitzendmedewerkers te verzachten, vraagt BoZ aan de Tweede Kamer de btw die betaald moet worden terug te geven aan de zorg. Btw betalen “betekent dat geld uit de zorg verdwijnt ten koste van patiënten en cliënten en extra inkomsten naar de overheid toevloeien. Wij vragen om te regelen dat deze extra btw-opbrengsten terugvloeien naar de zorgsector. Bijvoorbeeld in de vorm van flankerend beleid om de extra btw-lasten op te vangen.”

Beheerst gebruik zzp’ers

Bovendien vraagt de BoZ van de politiek dat “om de continuïteit van zorg te kunnen blijven garanderen een beheerst en genormeerd gebruik van zzp’ers in de zorg in uitzonderingssituaties – ziek, piek, specifiek – mogelijk blijft.” Van Uum maakt zich zorgen, omdat zijn leden de indruk van de Belastingdienst krijgen dat de inzet van zzp’ers in “(vrijwel) alle gevallen niet mogelijk is”.

BoZ baseert de zorgen op een recente enquête onder leden. Daaruit blijkt dat een deel vreest afdelingen te moeten sluiten en meer kosten kwijt te zijn voor detacherings- en uitzendkrachten die de zzp’ers moeten vervangen. Ook KPMG maakt zich zorgen over de kosten: “Elke zorgorganisatie met veel zzp’ers komt in de rode cijfers”.