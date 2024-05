Zorgpersoneel steelt veel vaker medicijnen

Het aantal diefstallen van medicijnen door zorgmedewerkers is de afgelopen twee jaar gestegen met 70 procent. Een belangrijke reden is stress door de steeds hogere werkdruk.

Foto: Grafvision/stock.adobe.com

Dat blijkt uit dossiers van onderzoeksbureau Hoffmann. Vorig jaar onderzocht Hoffmann in opdracht van zorgorganisaties 65 medicijndiefstallen. Twee jaar geleden waren dat er veertig. Diefstal komt het meest voor in de gehandicaptenzorg, ggz en ouderenzorg. Het gaat meestal om opiaten en benzodiapinen, zoals oxazepam en temazepam. Het bureau wijst erop dat dit het topje van de ijsberg is.

“In vier op de vijf gevallen wordt iemand na diefstal van geneesmiddelen ontslagen, al dan niet op staande voet”, aldus Ron Nieuwendijk, senior consultant fraude en integriteit zorgsector: “Dat komt onder andere omdat na de diefstal het vertrouwen in de stelende zorgmedewerker weg is bij zijn collega’s en de leiding.”

Tien verpleegkundigen weg

Dat bleek eerder deze week toen bekend werd dat HagaZiekenhuis ongeveer vijf verpleegkundigen van de afdeling verloskunde op staande voet heeft ontslagen na diefstal van medicijnen. Ongeveer vijf andere collega’s hebben zelf ontslag genomen uit ontevredenheid over de wijze waarop het ziekenhuis is omgegaan met de kwestie.

Daders slaan vooral toe tijdens avond- en nachtdiensten, wanneer het toezicht beperkt is. Ze doen een greep in de medicijnenkluis of pakken geneesmiddelen die bestemd zijn voor hun patiënten. Dit laatste is volgens Nieuwendijk een belangrijke reden een zorgmedewerker direct te ontslaan: “Zo’n diefstal gaat ten koste van de gezondheid van patiënten. Daar hechten zorginstellingen en IGJ veel waarde aan.”

Diefstal door werkdruk

Nieuwendijk en zijn medewerkers horen vaak van zorgprofessionals dat de hoge werkdruk – soms in combinatie met privéproblemen – hen heeft aangezet tot de diefstallen. De kalmeringsmiddelen benzodiazepinen verminderen stress en angst. Die medicatie is verslavend: daarom schrijven artsen ze meestal voor maximaal twee maanden voor.

“Bij deze zorgmedewerkers horen we dat de werkdruk en spanning vaak erg hoog zijn. Dat het niet meer lukt om te ontspannen of in slaap te komen”, aldus Nieuwendijk: “Ten einde raad doet men dan een greep uit de medicijnvoorraad, vaak met het idee om deze middelen kort te gebruiken. Om er later achter te komen dat ze niet meer zonder kunnen.”

Het gaat doorgaans om een relatief beperkt aantal pillen die worden gestolen: 50 à 100. Slechts in enkele gevallen was sprake van verdwijning van honderden pillen. “Hoewel het om kleine aantallen gaat, zie je dat dit soort incidenten veel doet met het veiligheidsgevoel van collega-zorgverleners”, aldus Nieuwendijk.

Diefstal wordt makkelijker

Diefstal van medicatie is volgens hem de laatste jaren makkelijker geworden: “We zien regelmatig dat procedures voor medicijnuitgifte niet meer op orde zijn of minder strak worden gehandhaafd. Als organisaties gaan werken met zzp’ers of gedetacheerden worden procedures noodgedwongen losgelaten of zelfs aangepast, met alle risico’s vandien. De pillen liggen voor het grijpen.”

Vorig jaar kreeg Hoffmann van zorgorganisaties 200 keer een verzoek voor fraudeonderzoek. Dat is 40 procent meer dan twee jaar geleden. Meestal (ongeveer een derde van de gevallen) gaat het om diefstal van geneesmiddelen. In andere gevallen betreft het diefstal van geld (al dan niet met de bankpas van een patiënt) of ontvreemding van kostbaarheden, zoals sieraden.

Taak voor managers

Nieuwendijk wijst erop dat hier ook een taak ligt voor zorginstellingen: “Het is voor leidinggevenden belangrijk om alert te blijven voor signalen dat het met iemand niet zo goed gaat of verzuipt in het werk.” Verder raadt hij aan om beter de diploma’s en VOG’s op te vragen en te checken: “Te vaak zie ik dat zorginstellingen alleen een kopie opvragen van een diploma of VOG. Onze ervaring leert dat dat onvoldoende is.”

Nieuwendijk: “Een sollicitant kan altijd een VOG laten zien, tenzij hij strafrechterlijk is veroordeeld. Maar iemand die is ontslagen voor diefstal, kan snel een VOG aanvragen. Die VOG krijgt hij, omdat het strafrechtelijk onderzoek nog niet is afgerond. Na zijn ontslag kan hij bij wijze van spreken al de volgende dag in een andere zorginstelling aan de slag.”

Referenties natrekken

Zorgorganisaties moeten daarom niet alleen referenties natrekken, vindt Nieuwendijk, maar ook zelf onderzoek doen. Werkgevers hebben daar niet zoveel tijd voor, merkt hij. Laatst zei een directeur tegen hem: ‘Ik ga niet controleren, want dan loop ik de kans dat ik iemand niet kan aannemen.’