Tien verpleegkundigen HagaZiekenhuis weg na diefstal medicijnen

HagaZiekenhuis heeft ongeveer vijf verpleegkundigen van de afdeling verloskunde op staande voet ontslagen na diefstal van medicijnen. Ongeveer vijf andere collega’s hebben zelf ontslag genomen uit ontevredenheid over de wijze waarop het ziekenhuis is omgegaan met de kwestie.

Bestuursvoorzitter Peter van der Meer van HagaZiekenhuis bevestigt dat “er een situatie is geweest op de afdeling verloskunde die hiermee ongeveer overeenkomt”. Hij wil geen exacte informatie geven. Het voorval vond rond januari plaats op de locatie Den Haag.

Nieuw personeel

Na het plotselinge vertrek van de ongeveer tien verpleegkundigen op de afdeling verloskunde is HagaZiekenhuis direct begonnen met een grote wervingscampagne voor nieuw personeel. Deze campagne is nog niet afgerond. Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat door de leegloop “het lastiger is om het rooster rond te krijgen en dat de huidige collega’s extra inspanningen leveren.”

Om het verlies van personeel op te vangen, heeft HagaZiekenhuis tijdelijk personeel moeten inhuren. “Dit is geen duurzame oplossing”, zegt de woordvoerder: “We werken er hard aan om snel weer een volledige vaste bezetting te hebben. We zijn volop bezig met het aantrekken van nieuwe vaste collega’s.”

Verdwenen uit voorraadkasten

HagaZiekenhuis merkte vorig jaar dat er geneesmiddelen verdwenen uit de voorraadkasten van de afdeling verloskunde in Den Haag. Zonder het personeel in te lichten, besloot het ziekenhuis om verborgen camera’s op te hangen op deze afdeling om de daders te achterhalen. Al snel bleek dat een deel van het personeel regelmatig geneesmiddelen meenam.

Het ging vooral om benzodiazepinen, met name oxazepam en temazepam. Beide middelen verminderen stress en angst. De kalmeringsmiddelen zijn verslavend. Daardoor worden ze door artsen doorgaans voorgeschreven voor maximaal twee maanden.

Klein totaalbedrag

Volgens enkele bronnen is de financiële schade niet groot. Het zou in totaal gaan om honderden euro’s. Van der Meer wil geen schadebedrag noemen, alleen dat het schadebedrag “kleiner is dan duizenden euro’s”. Hij wil niet zeggen of Haga aangifte heeft gedaan bij de politie. De politie in Den Haag kan ook niet zeggen of er aangifte is gedaan.

Haga-medewerkers willen in het openbaar niets kwijt over de diefstallen. Medische staf, patiëntenraad, OR en de afdelingsmanager van de afdeling verloskunde hebben meerdere keren geweigerd om een toelichting te geven of reageren niet op vragen.

Werknemer voor rechter

HagaZiekenhuis kreeg vorig jaar ook te maken met diefstal van geneesmiddelen. Afgelopen maart stond een 51-jarige vrouw voor de rechtbank die bekende medicijnen te hebben gestolen. De camera legde vast dat ze ’s avonds een gesloten afdeling opliep om enkele doosjes en strippen in haar zak te steken. Ook toen ging het om zware kalmeringsmiddelen. De rechter veroordeelde de vrouw tot 200 uur werkstraf, waarvan 100 uur voorwaardelijk.