ZorgSaam stelt nieuwe interim-bestuurder aan

Edwin Hummel start 1 februari als interim-bestuurder van ZorgSaam. “Na het vertrek van bestuurder Johan de Graaf vragen de vele bestuurlijke taken en ook de transformatie van zorg om een snelle doch weloverwogen opvolging”, aldus de raad van toezicht (rvt).

Hummel is interim-bestuurder en directeur bij diverse zorgorganisaties, vaak met een focus op bedrijfsvoering in brede zin, vastgoed en financiën. Op dit moment is Hummel nog directeur bedrijfsvoering, financiën en vastgoed ad interim bij WZU Veluwe. Daarnaast vervult hij twee toezichthoudende functies.

Portefeuilleverdeling

De nieuwe bestuurder gaat voor een jaar aan de slag, zodat de raad van toezicht ‘beter zicht krijgt op de uiteindelijke invulling van de raad van bestuur’. De zittende bestuurders, Kim Hurkens en René Smit, richten zich de komende periode op de zorginhoudelijke taken en de externe samenwerkingen. Hummel wordt verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van ZorgSaam, aanbieder van ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg in Zeeuws-Vlaanderen.