‘Zorgsector heeft te weinig aandacht voor talentontwikkeling’

De grote winst voor de zorg zit niet zozeer in extra budget of extra mensen, maar in het verbeteren van de eigen organisatie en in talent- en teamontwikkeling.

Dit concludeert het human resource-adviesbureau Stichting GITP op basis van een peiling onder verpleegkundig personeel van zowel ziekenhuizen als verpleeg- & verzorghuizen en thuiszorg.

Werkgeluk

Een van de resultaten uit het representatieve kwantitatieve onderzoek (n=242) is dat de verpleegkundigen in beide categorieën hun werk beoordelen met gemiddeld een 8,0 op een schaal van 10. Uit de opiniepeiling is af te leiden dat zorgprofessionals erg betrokken zijn bij hun werk en vooral veel voldoening halen uit teamwork, afwisselend werk en de waardering die zij ontvangen van patiënten.

Zorgbureaucratie

Als belangrijkste minpunten van het werk werkdruk-verhogende factoren genoemd, zoals: ‘regels & protocollen’, ‘administratie’ en bedreigingen van het werkgeluk zoals: ‘gebrek aan aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling’. Opvallend is dat 20 tot 25 procent van de responsgroep verwacht binnen nu en twee jaar een vergelijkbare baan te hebben binnen de sector, maar dan wel bij een andere zorgorganisatie. Als belangrijkste motivatoren voor een andere baan worden genoemd: teamontwikkeling en een professionelere organisatie.

Arbeidsmarkt zorg

Dit sentiment wordt de komende jaren mogelijk verder gevoed door de ontwikkelingen in de zorg. De werkdruk van zorgmedewerkers wordt hoger door het krappe zorgbudget terwijl de zorgvraag door individualisering, vergrijzing en internationalisering van de Nederlandse maatschappij steeds zwaarder wordt. De krapte op de arbeidsmarkt is al voelbaar en zal verder toenemen. En een voorname oplossingsrichting: digitalisatie en automatisering, levert tot op heden nog geen echte doorbraken op voor werkdrukverlichting.

Talentontwikkeling

GITP concludeert dat de voornaamste oplossingen te vinden zijn in: aandacht, tijd en budget voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Meer dan helft van de ondervraagden vindt dat hun werkgever te weinig doet aan talentontwikkeling. Aanpakken van de regeldruk: 90 procent van de verpleegkundigen geeft aan dat regeldruk hun werk beïnvloedt en werkdrukverhoging met zich meebrengt. De ondervraagden zien veel in zinvolle digitalisering en innovatie van met name administratieve systemen.