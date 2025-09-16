Zorgveld over miljoenennota: koers houden met AZWA

Partijen uit het zorgveld zijn blij met het expliciet benoemen van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) in de Troonrede. Toch blijkt uit de eerste reacties op de begroting van VWS ook dat ze allemaal wat anders belangrijk vinden in het AZWA. Koers houden en niet te veel veranderen, zeggen de zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars vragen de politiek om de komende tijd zeer terughoudend te zijn met grote beloftes en ingewikkelde systeemoplossingen. Voorzitter van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, Dirk Jan van den Berg: “Wachtlijsten en personeelstekorten verdwijnen niet door minder eigen risico of extra geld voor ziekenhuizen.”

Volgens ZN moet voor maatregelen gekozen worden die ‘echt helpen de druk op de zorg te verminderen’, zoals “het concentreren van complexe zorg, het bouwen van voldoende woningen voor ouderen, het investeren in een gezonde leefomgeving en betere jeugdzorg.”

Doorbraakmiddelen

Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onderstreept het belang van het vorige week afgesloten zorgakkoord. De branchevereniging van ziekenhuizen benadrukt dat het belangrijk is dat de zogenoemde doorbraakmiddelen snel beschikbaar komen zodat ziekenhuizen de ruimte krijgen om te investeren. NVZ-voorzitter Ad Melkert: “De slagkracht om de plannen in het AZWA uit te voeren, hangt samen met de bijbehorende financiële afspraken. Bij de VWS-begrotingsbehandeling rekenen wij op brede politieke steun om deze beweging de ruimte te geven.”

Vastgoed in de zorg

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ is blij met de middelen voor huisvesting en vastgoed in de zorg, onder andere via de normatieve huisvestingscomponent. “Daarmee wordt erkend dat investeren in passende en toekomstbestendige zorgplekken onmisbaar is om goede zorg te kunnen blijven bieden”, zegt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. ActiZ mist in de miljoenennota investeringen in arbeidsmarktbeleid, innovatie en samenwerking in het sociaal domein.

Respect voor de werkelijkheid

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) wil vooral koers houden met het AZWA. Federatievoorzitter Karel Hulsewé grijpt de gelegenheid aan om te benadrukken dat medisch specialisten al heel lang ‘het voortouw’ nemen in het verlenen van passende zorg. “Passende zorg vraagt begrip wanneer gekozen wordt om een ingreep niet uit te voeren. En het vraagt respect voor de werkelijkheid in de spreekkamer. Want die werkelijkheid is complex, net als het menselijk lichaam.”

Meer investeren in de ggz

De Nederlandse ggz roept het kabinet op tot extra investeringen in de ggz, meer middelen voor preventie en een Wet Mentale Gezondheid die preventie, toegankelijkheid en samenwerking in het sociaal domein wettelijk verankert.

Jojo-beleid

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) kijkt met gemengde gevoelens naar de begroting. De zorgtarieven worden verhoogd, maar dat is vooral achterstallig onderhoud. VGN-directeur Theo van Uum: “Een deel gaat gelijk weer naar de zorgkantoren en vanaf 2027 komen er bezuinigingen voor de sector. Daardoor belanden de tarieven weer onder de kostprijs. Zo krijgt de sector nooit de rust en ruimte om noodzakelijke investeringen te doen. Stop met dit jojo-beleid en schrap die bezuinigingen definitief.”

Concurrerende arbeidsvoorwaarden

FBZ, een van de grootste zorgvakbonden, benadrukt juist de gemiste kans van deze ‘beleidsarme’ miljoenennota. “De druk op de zorg is enorm”, zegt Maarten Faas, voorzitter van FBZ. “Juist daarom is het topprioriteit dat de zorg aantrekkelijk blijft om in te werken, maar dan moet je als kabinet wel investeren in concurrerende arbeidsvoorwaarden én scherpe keuzes durven maken.”

Hard werken in de jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland is blij met de 728 miljoen euro om gemeenten te compenseren voor de te hoge kosten die ze hebben gemaakt voor de jeugdzorg. Het besluit zorgt voor tijdelijke financiële rust in de sector, zegt de branchevereniging. Volgens de nieuwe voorzitter, oud-politicus Ahmed Aboutaleb, moet er nu hard gewerkt worden: “De wachttijden in de jeugdzorg zijn nog altijd te lang, de werkdruk voor professionals is hoog en wat ons betreft moeten we veel beter gaan samenwerken met het onderwijs.”