Zorgverzekeraar en supermarkt willen samen diabetes type 2 aanpakken

Het behandelprogramma moet verzekerden van VGZ helpen om samen met een diëtist aan een gezondere leefstijl te werken. Dat moet helpen om diabetes type 2 aan te pakken. “Het doel is om de bloedsuikerspiegel te verlagen en zo de ziekte beter onder controle te krijgen”, melden VGZ en Albert Heijn in een persbericht. Dat moet zorgen voor minder medicijngebruik en betere gezondheidsuitkomsten.

Basisverzekering

Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar het programma, waarna ze twee jaar begeleiding krijgen van een diëtist. Deelnemers hebben toegang tot een app die inzicht geeft in hun voortgang en waarmee ze contact kunnen leggen met hun behandelaar en ervaringen kunnen delen met andere deelnemers. Zo moeten ze stap voor stap een gezondere leefstijl ontwikkelen en volhouden. Het programma valt binnen de basisverzekering en is ontwikkeld door FoodFirst Health. Als een deelnemer niet binnen het programma past, wordt deze ondersteund via reguliere diabetesketenzorg in de regio.

Huisartsen ondersteunen

Beide partijen pogen met het programma ook de huisartsen te ondersteunen. “Verandering van leefstijl is niet eenvoudig”, zegt VGZ-CEO Marjo Vissers. “Fijn dat we de handen ineenslaan en samen met Albert Heijn stappen zetten om het voor onze leden en hun zorgverleners makkelijker te maken te werken aan een gezondere leefstijl als ze deze vorm van diabetes hebben en zo de druk op de eerstelijnszorg verminderen.”

“Net als Albert Heijn, stimuleert ook Coöperatie VGZ klanten om bewuster en gezonder te leven”, aldus Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn. “Ik ben blij dat we onze krachten bundelen om nu ook mensen met een chronische aandoening te helpen.’’

Nieuw is de samenwerking tussen de zorgverzekeraar en de supermarkt niet; ze proberen al sinds 2022 om een gezondere leefstijl toegankelijker te maken. Dat doen ze naar eigen zeggen “via praktische tips en inspiratie”.