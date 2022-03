Zorgverzekeraar mag klant proactief zorgadvies geven

Zorgverzekeraars hebben meer mogelijkheden om verzekerden te benaderen met zorgadvies dan nu wordt gedacht. Zo mogen verzekeraars hun klanten proactief benaderen met zorgadvies op basis van declaratiegegevens als hier tenminste toestemming voor is gegeven. Minister Ernst Kuipers noemt zo’n toestemmingsverklaring een interessante optie voor verzekeraars en gaat hierover met hen in gesprek.

Privacyregels zouden voor zorgverzekeraars een van de belangrijkste belemmeringen zijn om verzekerden proactief te adviseren over hun zorg. Verzekeraars mogen door de regels de medische gegevens van verzekerden niet gebruiken voor advies. In een onderzoek van Nivel bevestigt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dit, maar merkt de toezichthouder ook op dat er meer mogelijkheden zijn dan waar zorgverzekeraars nu gebruik van maken.

Informed consent

Zo kunnen verzekerden een zogeheten ‘informed consent’ tekenen, waarmee de verzekerde toestemming geeft om proactief benaderd te worden met zorgadvies op basis van declaratiegegevens. Verzekeraars kunnen bij twijfel een casus hierover voorleggen aan AP, maar zij zouden hier terughoudend in zijn vanwege de toezichthoudende functie die AP heeft.

Kuipers schrijft in een kamerbrief verzekeraars aan te moedigen om in te zetten op zorgadvies en om de bekendheid van zorgadviesafdelingen onder verzekerden en zorgaanbieders te vergroten. “De zorgadviesafdelingen van zorgverzekeraars kunnen een belangrijke rol spelen bij het vinden van een andere zorgverlener als een verzekerde geconfronteerd wordt met een wachttijd”, aldus de minister. “Juist in deze tijd, waarin de coronapandemie de reguliere zorg onder druk zet, kan zorgbemiddeling door zorgverzekeraars een uitkomst bieden.

Belemmering

Verzekeraars zouden genoeg kansen zien om hun klanten te benaderen met de data die ze hebben. Een voorbeeld dat wordt genoemd is iemand met een kunstgebit die een tandartsverzekering neemt, terwijl dat niet nodig is. Ook zien sommige verzekeraars chronisch zieken een maximaal eigen risico nemen en dat elk jaar opmaken. Tegelijk zijn ze ook huiverig om hier te ver in te gaan. “Heel gauw word je een zorgaanbieder en de vraag is of je dan nog in de goede rol zit. Daar moet je heel goed op letten”, zegt een zorgverzekeraar.

Financiering

Privacywetgeving is niet de enige drempel voor zorgverzekeraars om verzekerden te adviseren over zorg. In eerder onderzoek uit 2017 gaven zorgverzekeraars aan niet altijd goede kwaliteitsinformatie hebben om advies op te baseren. Verder geeft Zorgverzekeraars Nederland in het onderzoek van Nivel aan dat de kosten rondom zorgadvies een knelpunt zijn.

Nu ontbreekt namelijk in het huidige financieringsmodel nog een betaaltitel voor populatiemanagement. “Hoe betaal je advies voor iemand die geen zorgvraag heeft?”, zei ZN in gesprek met Nivel. “Verzekeraars moeten dat meer doen, maar waar wordt dat dan uit betaald? Je kunt je er wel op onderscheiden, maar je moet dan geld bij elkaar brengen. De mogelijkheden zijn beperkt, omdat het geen verzekerde zorg is, sommige verzekeraars zetten er dan eigen middelen voor in.”

Financieel onaantrekkelijk

Ook merkt een verzekeraar op dat zorgadvies financieel onaantrekkelijk kan zijn doordat vooral verzekerden die niet-acute of chronische zorg nodig hebben hier gevoelig voor zijn. Verzekeraars die succesvol zorgadvies geven zouden hierdoor meer van deze verzekerden aantrekken. Een beter vereveningsresultaat is nodig om dit op te lossen. Verder is een knelpunt voor zorgverzekeraars dat verzekerden elk jaar kunnen wisselen, zegt ZN. Hierdoor wordt het lastiger om elk jaar een band op te bouwen tussen de verzekeraar als adviseur en de verzekerde.