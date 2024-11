‘Zorgverzekeraars bezuinigen op terminale zorg’

Een bijna-thuis-huis is een hospicevorm waarin vrijwilligers in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Ze zorgen voor het verblijf en de ondersteuning van de terminale cliënt. Een externe thuiszorgorganisatie levert de verpleegkundige en verzorgende zorg, vergelijkbaar met de thuissituatie. Ongeveer de helft van alle hospices in Nederland zijn bijna-thuis-huizen.

‘’Wij maken ons zeer ernstige zorgen’’, zegt Carla Aalderink, directeur van VPTZ Nederland: “Doordat de thuiszorgorganisaties komend jaar fors minder uren verpleging en verzorging kunnen bieden, dreigen veel meer taken neergelegd te worden bij vrijwilligers. We horen verhalen van leden waarbij de zorginzet per 1 januari bijna gehalveerd wordt.”

Willoze gratis arbeidskrachten

Aalderink: “Zorgverzekeraars verwachten dat vrijwilligers dan maar allerlei extra taken op zich gaan nemen. Vrijwilligers doen echter al heel veel in de hospicezorg. Vrijwilligers zijn geen altijd beschikbare, zo maar inzetbare en willoze gratis arbeidskrachten. Dat lijken zorgverzekeraars gemakshalve nu wel te denken.’’

Dit jaar zijn bijna 11.000 vrijwilligers actief in hospices. Zij boden gezamenlijk bijna 1,5 miljoen uur ondersteuning. Aalderink: “Vrijwilligers heroverwegen of zij op deze manier, waarbij zij veel grotere verantwoordelijkheden krijgen, nog actief willen blijven in het hospice. Hierdoor komt de toekomst van hospices in gevaar. Terwijl uit onderzoek van adviesbureau Berenschot blijkt dat de capaciteit de komende jaren juist fors moet groeien.”