Zorgviewer voor databeschikbaarheid krijgt groen licht op IZA-toets

Zorgviewer werd in april gelanceerd bij Ziekenhuis Tjongerschans, Dokter Drenthe, UMCG en Medisch Centrum Leeuwarden. Het systeem zorgt ervoor dat ziekenhuizen en huisartsen – en op termijn ook andere zorgorganisaties – elkaars patiëntgegevens kunnen inzien.

Completer beeld

“Sinds ik zelf met de Zorgviewer werk, ervaar ik hoe waardevol het is om elkaars patiëntinformatie snel voorhanden te hebben”, licht Dan Zhang, reumatoloog en CMIO in het Medisch Centrum Leeuwarden, toe. Zij is tevens voorzitter van RIVO-Noord, de organisatie die het project coördineert. “Dit scheelt mij uitzoekwerk of telefoontjes over en weer en geeft een completer beeld. Dat gun je alle zorgverleners toch?”

Transformatieplan

Nu zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis groen licht hebben gegeven, kunnen de initiatiefnemers hun transformatieplan verder uitwerken om definitief de financiering veilig te stellen. Het doel is om eerst regionale databeschikbaarheid te realiseren in de zorgsector in de noordelijke provincies, waarna op termijn andere regio’s kunnen aansluiten.

CumuluZ-proeftuin

Zorgviewer is een proeftuin van het initiatief CumuluZ, dat als doel heeft landelijke databeschikbaarheid in de zorg te realiseren. “Met deze aanvraag kunnen we versneld verdere stappen zetten op het gebied van regionale databeschikbaarheid en het verschil maken in onze zorgregio”, meldt RIVO-Noord in een reacties.