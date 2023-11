Zorgvilla Decor te Ede stopt met het verlenen van zorg

Het lukt Zorgvilla Decor uit Ede niet om de zorg die zij bieden blijvend te verbeteren. De zorgvilla heeft inmiddels alle cliënten overgedragen en is gestopt met het verlenen van zorg.

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing en de last onder dwangsom voor Zorgvilla Decor (Cor&Debby Zorgverlening) beëindigd. Ook het toezicht is daarmee geëindigd.

Toezicht

Sinds 2019 houdt de inspectie nauwgezet toezicht op Decor. Op 13 januari 2023 gaf de inspectie voor de derde keer een aanwijzing. De zorgvilla mocht daarbij ook geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Toch lukt het de zorgvilla niet om de zorg blijvend te verbeteren. Om af te dwingen dat Decor alsnog aan de normen uit de aanwijzing zou voldoen legde de inspectie een last onder dwangsom op.

Verbeteringen

Tijdens de last onder dwangsom voerde Zorgvilla Decor een aantal verbeteringen door. Op sommige punten werd de kwaliteit van zorg tijdens de last onder dwangsom slechter. De inspectie kon er daarom niet op vertrouwen dat de ingezette verbeteringen ook blijvend tot goede en veilige zorg zouden leiden.



Naar aanleiding hiervan was de inspectie van plan om een zware maatregel op te leggen. Decor zou alle cliënten zorgvuldig moeten overdragen aan andere zorgaanbieders. Op 3 oktober 2023 ontving de inspectie bericht dat Zorgvilla Decor gestopt is met het verlenen van zorg. Zorgvilla Decor heeft per 10 oktober alle cliënten overgeplaatst naar andere zorgaanbieders. Op 24 oktober ziet de inspectie dat er inderdaad geen cliënten meer verblijven bij de zorgvilla.

Dwangsom vervallen

Met het stoppen van verlenen van zorg door Zorgvilla Decor is Zorgvilla Decor niet langer een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Daarmee komen de aanwijzing en de last onder dwangsom te vervallen.