Zuid-Limburgse gemeenten betalen niet mee aan redding Mutsaersstichting

De zestien gemeenten zijn woensdag gevraagd om 3,8 miljoen bij te dragen, zo meldt de regionale omroep L1.

In het najaar van 2023 werd duidelijk dat de Mutsaersstichting, een grote aanbieder van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg, in financieel zwaar weer verkeert. Bestuursvoorzitter Harm Wijgergangs van de Mutsaersstichting en de Venlose wethouder Frans Schatorjé maakten woensdag bekend dat er 11,4 miljoen euro nodig is om een faillissement te voorkomen.

Alle 64 gemeenten waar de Mutsaersstichting zorg levert, hebben het verzoek gekregen om een deel te financieren. Ook het Rijk is gevraagd 3 miljoen bij te dragen, schrijft L1.

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten hebben nu laten weten dat ze niet financieel willen bijdragen. De gemeenten willen wel betrokken worden bij de hersteloperatie vanwege de continuïteit van de zorg voor cliënten, aldus L1.