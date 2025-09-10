Zuyderland begeleidt ruim 11.000 patiënten thuis met digitale zorg

Zuyderland Medisch Centrum heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: meer dan 11.000 patiënten ontvangen bij het ziekenhuis zorg op afstand.

Wat begon als een toekomstvisie is uitgegroeid tot dagelijkse praktijk. Via beeldbellen, thuismetingen en gezondheidsapps biedt Zuyderland digitale zorg op grote schaal en in brede toepassing, waarmee het ziekenhuis tot de voorlopers in Nederland behoort.

De digitale zorg is ingebed in tientallen zorgpaden en wordt ondersteund door bewezen technologie en persoonlijke aandacht. Van eNurse tot slimme monitoring: patiënten hebben minder ziekenhuisbezoeken, sneller contact met zorgverleners en meer regie over hun gezondheid.

Structurele oplossing

In een regio met een hoge zorgvraag en een tekort aan personeel kiest Zuyderland bewust voor digitale zorg als structurele aanpak. “We doen dit niet als experiment”, zegt Esther Talboom-Kamp, lid van de raad van bestuur. “We doen dit omdat het werkt. Mensen herstellen sneller, voelen zich veiliger en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Zo houden we de zorg toegankelijk én menselijk.”

Zuyderland biedt inmiddels meer dan dertig digitale zorgoplossingen. Die variëren van thuismonitoring bij hartproblemen, COPD en hoge bloeddruk tijdens zwangerschap tot digitale begeleiding bij stomazorg. Een concreet voorbeeld: astmapatiënten hoeven dankzij slimme monitoring nog maar één keer per jaar naar de longarts, in plaats van vier keer. Dat levert meer vrijheid op voor patiënten en meer tijd voor zorgverleners om persoonlijke aandacht te geven.

Vertrouwen

De digitale zorgtransformatie bij Zuyderland is geen tijdelijk project, maar een blijvende beweging. In 2026 zullen er 80 fte’s werkzaam zijn in digitale zorg, 40 in kunstmatige intelligentie en 10 in het Innovatielab.