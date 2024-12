Zuyderland krijgt nieuwe voorzitter raad van toezicht

Rob Becker treedt per 1 januari 2025 toe als lid van de raad van toezicht van het Zuyderland ziekenhuis. Vanaf 1 augustus 2025 wordt hij de nieuwe voorzitter.

Rob Becker neemt de positie over van Wilma Schouten, die per 1 januari 2025 stopt. Becker is dan ‘inkomend voorzitter’. Voorzitter wordt hij op 1 augustus, als hij de voorzittershamer overneemt van Jos van Lange.

‘Inkomend voorzitter’ Rob Becker

Rob Becker heeft meer dan tien jaar ervaring als toezichthouder in de private en publieke sector. Hij deed die ervaring op bij onder meer het Rode Kruis Ziekenhuis, de Universiteit van Amsterdam, Zorg van de Zaak Netwerk en de Autoriteit Financiële Markten. Hij werkt momenteel bij AXA UK als non-executive director. Ook is hij niet-uitvoerend bestuurder bij het pensioenfonds ABP, voorzitter van de adviesraad van de Generale Thesaurie, voorzitter van de raad van advies van de Kamer van Koophandel en lid van de externe adviesraad van de Wereldgezondheidsorganisatie.

‘Uitgaand voorzitter’ Jos van Lange

Zuyderland-voorzitter raad van toezicht, Jos van Lange: “We zijn verheugd dat Rob Becker toetreedt tot de raad van toezicht van Zuyderland. Zijn kwaliteiten en ervaring vormen een mooie aanvulling voor een toekomstgerichte invulling van de raad, waarmee we tevens vroegtijdig in de opvolging van het voorzitterschap kunnen voorzien.”

Rob Becker: “Ik ben blij om te mogen toetreden tot de raad van toezicht van Zuyderland. De combinatie van een topklinisch ziekenhuis, ggz, zorgcentra, thuiszorg en thuishulp is uniek. Als brede zorgorganisatie heeft Zuyderland een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid: zowel om de juiste zorg te verlenen als ook voor haar bevlogen medewerkers.”