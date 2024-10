Zuyderland neemt nieuw ecd in gebruik

Zuyderland heeft een nieuw elektronisch cliëntendossier (ecd) en een nieuw cliëntportaal voor thuishulp, thuiszorg en zorgcentra in gebruik genomen. Voorheen werkte Zuyderland met drie gescheiden systemen.

Het nieuwe ecd zet alle cliëntgegevens en zorginformatie in één systeem. Verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgmedewerkers hebben eenvoudig toegang en kunnen de zorg voor de cliënt beter op elkaar afstemmen.

Eén geheel

Het nieuwe ecd moet de samenwerking tussen thuishulp, thuiszorg en zorgcentra bevorderen. Een cliënt die bijvoorbeeld hulp bij het huishouden ontvangt en later ook thuiszorg nodig blijkt te hebben, staat al geregistreerd in het ecd van Zuyderland. De cliënt hoeft zijn situatie niet opnieuw uit te leggen en zou de zorgorganisatie als één geheel moeten ervaren.

Inzage

Aan het ecd is ook het cliëntportaal Caren gekoppeld. Dit portaal biedt cliënten van thuishulp, thuiszorg en zorgcentra digitale inzage in hun zorgdossier. Via dit portaal kunnen zij de planning, afspraken, het zorgplan en rapportages van zorgmedewerkers inzien.