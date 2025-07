Verloren usb-stick Pluryn met cliënt- en salarisgegevens onvindbaar

De usb-stick met persoonsgegevens van Pluryn-cliënten en medewerkers is door een medewerker zoekgeraakt. Dat meldt de zorgorganisatie. De staaf is nog steeds onvindbaar.

Medio juni meldde Pluryn dat een usb-stick met persoonsgegevens was verdwenen. Op de staaf staan persoonsgegevens van alle cliënten die op 31 januari 2025 in zorg waren bij Pluryn. Ook staan er gegevens op van mensen die in de afgelopen 25 jaar zorg kregen van Pluryn of haar rechtsvoorgangers.

Verzuimgegevens

Op de stick staan de namen, adressen, geboortedata- en plaatsen, nationaliteit, contactgegevens, BSN-nummers, het geslacht, de burgerlijke staat en informatie over de betaling van zorg en de zorgcode van cliënten. Op de usb-stick staan ook de persoonsgegevens van iedereen die op 31 maart 2025 in dienst was of de 25 jaar daarvoor bij Pluryn of haar rechtsvoorgangers. Waaronder de naam-, adres-, geboorte- en contactgevevens, BSN-nummers, burgerlijke staat, verzuimduur en frequentie, de periode van dienst, het type en grootte van het contract en de salarisschaal.

“Niet van alle (oud-)cliënten en oud-medewerkers staan al deze gegevens op de stick. Op de USB-stick staan geen bankgegevens, zorgdossiers, kopieën van identiteitsbewijzen of wachtwoorden van (oud-)cliënten en (oud)-medewerkers”, aldus Pluryn.

Onvindbaar

Pluryn meldt dat de stick door een medewerker die toegang heeft tot de data is verloren. Tot nu toe is de stick onvindbaar. “We houden goed in de gaten of de gegevens ergens worden aangeboden. Dit is tot nu toe gelukkig niet het geval.”

Hoewel Pluryn tot nu toe geen signalen heeft ontvangen dat de gegevens in verkeerde handen terecht zijn gekomen, roept de organisatie op om alert te zijn voor identiteitsfraude of oplichting, zoals phishing. De organisatie bericht alleen nog over de usb-stick als er nieuwe ontwikkelingen zijn.