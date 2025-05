Bewoner kleinschalig woonzorgcentrum Het Gastenhuis zwerft nacht lang rond

Dat meldt Omroep Flevoland. De 79-jarige bewoner met dementie gaat vaak wandelen en kan dan de weg niet meer terugvinden. Recent liep ze zelfs over de vluchtstrook van de snelweg. De politie heeft haar daar weggehaald, zegt de dochter van de bewoner. Er zijn ook meerdere Burgernet-acties geweest omdat de vrouw was verdwaald. Toen de vrouw een keer een nacht weg was, heeft de politie een helikopter ingezet.

Wonen zoals thuis

De commerciële aanbieder van kleinschalig woonzorgcentrum Het Gastenhuis met 24-uurs zorg zegt niets te kunnen doen aan de situatie omdat de vrouw een GPS-tracker weigert. “Dat is wonen zoals thuis. De deur is hier altijd open. De voor- en de achterdeur. Mensen kunnen naar buiten als ze dat willen. Kunnen een rondje lopen en een boodschapje gaan doen”, aldus de locatiemanager van Het Gastenhuis.

De locatiemanager noemt het een uitzonderlijke situatie omdat mensen die achteruit gaan normaal gesproken een GPS-tracker krijgen als ze willen wandelen. “In zo’n situatie gaan we in gesprek met de familie en de bewoner over hoe we dit kunnen voorkomen.”

De familie wil dat de vrouw naar een verpleeghuis gaat, maar dat wil ze zelf niet.