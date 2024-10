Zuyderland neemt ’s werelds eerste robot voor microchirurgie in gebruik

Als plastisch chirurg in Zuyderland en Maastricht UMC+ herstelt Tom van Mulken onder meer huid na een oncologische behandeling en reconstrueert hij handen of benen. “Soms lopen we bij specifieke operaties tegen een grens aan”, zegt Van Mulken tegen dagblad De Limburger. “We hechten bijvoorbeeld wel eens zenuwen en bloedvaten van 0,3 tot 0,8 millimeter. Dit doen we met hechtingen die vijf keer dunner zijn dan een menselijke haar. Met een microscoop kunnen we het allemaal zien, maar de hand van de chirurg kan het op een gegeven moment gewoon niet meer: die trilt te veel.”

Brede toepassing

Zijn promotieonderzoek aan Maastricht University heeft geleid een speciale robot voor microchirurgie. De innovatie is mede door Technische Universiteit Eindhoven en Maastricht UMC+ ontwikkeld door Microsure. “De operaties waren een wereldprimeur: het was de eerste door een robot geassisteerde supermicrochirurgie.”

De operatierobot moet leiden tot nog nauwkeurigere en veilige operaties met beter en sneller herstel voor de patiënt. Van Mulkens onderzoek toont aan dat de operatierobot het werk veilig en even goed uitvoert als de meest ervaren artsen. Hij hoopt dat de techniek in de toekomst daarom in zoveel mogelijk andere ziekenhuizen wordt toegepast.