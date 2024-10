Betrek zorgtechnologie bedrijven bij het beleid

Een grote meerderheid van de Nederlandse zorgbestuurders maakt gebruik van AI voor klinische beslissingsondersteuning, of is van plan dit de komende jaren te gaan doen. Dat blijkt uit de Future Health Index 2024 , het jaarlijkse onderzoek van Philips naar de stand van zaken in de zorgtechnologie.

Philips Benelux Managing Director Léon Kempeneers wil het onderzoek graag toelichten. ‘Ik ben voorzichtig optimistisch over de toekomst van AI in de zorg,’ zegt hij. ‘De acceptatie van deze technologieën neemt toe, en ik verwacht dat dit alleen maar verder zal groeien naarmate de voordelen duidelijker worden. Toch zijn er nog uitdagingen, vooral op het gebied van implementatie en de samenwerking met technologiebedrijven. Daar worden we nog te weinig betrokken bij beleidsvorming, zoals in de IZA-onderhandelingen bijvoorbeeld, dat is een gemiste kans.’

Wat zijn mogelijke stappen om dit te verbeteren?

‘Om de problemen in de zorg echt aan te pakken, moeten de technologiebedrijven bij de beleidsmakers aan tafel. Het is van belang om hen vanaf het begin te betrekken bij strategische discussies en beleidsvorming. Onze expertise – niet alleen van Philips maar van alle bedrijven in de sector – is essentieel om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de zorgsector. Dit vereist een mentaliteitsverandering bij beleidsmakers. Ik wil hen graag duidelijke maken dat samenwerking met de technologiesector cruciaal is voor het succes van de zorg in de toekomst.’

Het onderzoek voor de Future Health Index werd uitgevoerd onder 2.800 zorgbestuurders in 14 landen, waaronder 200 in Nederland. Waarin onderscheidt Nederland zich van de andere 13 landen?

‘We lopen voorop, internationaal gezien. Volgens ons onderzoek heeft meer dan de helft van de zorgbestuurders in Nederland al AI-toepassingen geïmplementeerd, het hoogste percentage van de 14 onderzochte landen. Een op de drie bestuurders is van plan dit de komende drie jaar te gaan doen, en ook dat cijfer is hoog.

Nederland loopt voorop omdat bestuurders proactief omgaan met de uitdagingen waar de zorgsector voor staat, zoals personeelstekorten en de groeiende vraag naar zorg. AI biedt de mogelijkheid om repetitieve taken te automatiseren en efficiënter met tijd om te gaan, wat het zorgpersoneel ontlast en hen in staat stelt zich te focussen op taken die echt menselijke aandacht vereisen.’

AI lijkt inderdaad veel potentieel te hebben, maar er zijn ook zorgen, bijvoorbeeld rondom data bias. Hoe zie je deze uitdaging?

‘Data bias is inderdaad een belangrijk punt van zorg, en die zorg deel ik ook. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlandse zorgbestuurders zich zorgen maakt dat AI ongelijkheid in de zorg kan vergroten. Dit is hoger dan het Europese gemiddelde van 16 procent. Het is essentieel dat we AI-systemen op een ethisch verantwoorde manier integreren. Transparantie in de gebruikte AI-modellen is cruciaal om het vertrouwen van zorgverleners en patiënten te winnen en om te waarborgen dat AI de zorg daadwerkelijk verbetert. Philips besteedt hier veel aandacht aan met een speciaal expertiseteam binnen Philips Innovation & Strategy dat onze bedrijfsonderdelen hierbij helpt en traint.’

Er lijkt ook een kloof te bestaan tussen bestuurders en zorgprofessionals als het gaat om de acceptatie van AI en automatisering. Wat is jouw kijk daarop?

‘Ik denk dat dat meevalt. Ons onderzoek laat zien dat driekwart van de zorgbestuurders denkt dat zorgprofessionals sceptisch zijn en blijven over automatisering. Maar de Future Health Index is een onderzoek onder bestuurders, niet onder zorgprofessionals. Ik denk dat veel zorgverleners zich bewust zijn van de waarde van nieuwe technologieën. Je moet ze alleen wel helpen met de juiste trainingen en opleidingen. Het is daarom van groot belang dat we niet alleen investeren in de technologie zelf, maar ook in de ondersteuning van de mensen die het gebruiken.’

Tot slot, hoe zie je de toekomst van de Nederlandse zorgsector?

‘Nederland heeft een hoogstaand zorgniveau en we lopen voorop in de integratie van AI in de zorg. Ik ben ervan overtuigd dat technologie een cruciale rol zal spelen in het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van onze gezondheidszorg. Maar we moeten blijven werken aan ethische integratie, training en samenwerking om de uitdagingen zoals personeelstekorten en financiële druk het hoofd te bieden. Het is een spannende tijd voor de zorg, en ik denk dat we met de juiste aanpak een positieve toekomst tegemoet gaan.’

De volledige Future Health Index is te downloaden via de website van Philips.