Dankzij AbbVie en Lilly digitaliseert Máxima MC haar reumavoorlichting

“Het idee ontstond, heel herkenbaar, door personeelstekort,” begint Sophie Benoy – De Keuster, Physician Assistant (PA)

reumatologie in het Regionaal Reumacentrum, een samenwerking tussen Máxima MC, Catharina Ziekenhuis en St. Jans Gasthuis. “Als zorgverlener ben je verplicht patiënten de benodigde informatie te geven, maar de arts heeft maar 10 minuten. Voorheen kreeg een patiënt na het consult een diagnose bij de reumatoloog of PA en werd de medicatie gestart. Daarna ging de patiënt naar een verpleegkundig reumaconsulent voor verdere uitleg en aanvullende vragen over vakantie, vaccinaties en dergelijke. Maar toen ging één van de twee reumaconsulenten met pensioen en konden we geen vervanger vinden. Bovendien wilden we aansluiten bij de huidige tijd zodat een patiënt informatie tot zich kan nemen wanneer het uitkomt.”

Van live naar digitaal

“Is er een andere manier om patiënten die informatie te geven?’ vroeg ik me af. Filmpjes in plaats van bijeenkomsten bijvoorbeeld. Want hoewel de waardering hoog was, kostte dat veel tijd voor patiënten. Toen benaderden we AbbVie en Lilly. ’Kunnen jullie ons helpen met digitaliseren?’ vroeg ik. Dat bleek de start van inspirerende sessies, waarbij we het patiëntenvoorlichtingsproces in kaart brachten en digitaliseerden.” We gebruiken nu online folders, een aantal video’s en worden de materialen op het juiste moment getoond via digitale scripts. Onze verpleegkundig specialist Louise Merry-Meier geeft hierin informatie over de ziekte en de behandeling.

Informatie in delen

“Nu krijgt de patiënt na de diagnose direct een summiere voorlichting van zijn zorgverlener. Daarna komen er relevante folders en filmpjes beschikbaar op het patiëntenportaal. Na twee weken belt de poli-assistente met de patiënt en checkt met een gestandaardiseerde vragenlijst of de patiënt de informatie begrijpt. Zo niet, dan volgt een gesprek met de verpleegkundig specialist. Voor het overgrote deel van de patiënten komt er steeds gedoseerd informatie digitaal naar hen toe. In elke fase na de diagnose krijgen ze precies de informatie die dan logisch is.”

Voor merendeel werkt het

“En de niet digitaal vaardige patiënten dan?’ is een logische vraag. We zien in de praktijk dat dat om een klein percentage gaat en de meesten hebben wel een naaste die helpt. Als wij in de spreekkamer zien dat iemand laaggeletterd is, de Nederlandse taal niet machtig is of om een andere reden denken dat iemand meer gebaat is met 1 op 1 voorlichting, maken we meteen een afspraak met de verpleegkundig specialist. Voor patiënten die Arabisch spreken, beschikken we gelukkig over een Arabisch sprekende arts, die schakelen we soms ook in als het ons niet lukt.”

Waardering van patiënten

“Deze nieuwe manier van voorlichting geven is meer maatwerk. Patiënten waarderen dat ook, dat zie je terug in de tevredenheidsenquête. Mensen vinden online goed hun weg, ze gebruiken het materiaal echt. De links naar de filmpjes staan op onze website. Wat men handig vindt, is dat je de filmpjes even stil kunt zetten, terug kunt spoelen en aan naasten kunt laten zien.”

Kost tijd, maar levert veel op

“Wat ik prettig vond in deze samenwerking, onder andere met een lean expert, is dat je zonder oordeel naar je eigen proces kijkt. Puur naar ‘Is het logisch dat we het zo doen?’ We hadden de processen op de poli goed op orde, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Zo ook hierbij. Als je ergens iets verandert, heeft dit invloed op de hele keten. Dus als ik dit in de spreekkamer doe, wat betekent dat voor het secretariaat? Juist daarom was het hele team erbij om niks over het hoofd te zien en het voor iedereen zo efficiënt mogelijk in te richten. Alle rollen werden evenredig vertegenwoordigd, wat ervoor zorgt dat elke functie zich goed betrokken voelt. En ja, het kost tijd om het te organiseren, maar het is zo waardevol. Die tijd verdien je makkelijk terug, bij elke patiënt weer. Het meeste werk is iedereen overtuigen van de noodzaak. En als je benadrukt dat het niet over de inhoud gaat, maar over de manier van voorlichten, krijg je ze wel mee.”

Video’s voor iedereen

“Veel zorgverleners lopen tegen krapte op de arbeidsmarkt aan. We vinden dat goede initiatieven opgeschaald moeten worden zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden. Daarom hebben we video’s zonder het MMC logo. Elke reumatologie-afdeling kan ze gebruiken. Heb je interesse? Neem dan contact op met Sophie Benoy- De Keuster.