Diakonessenhuis vernieuwt Wi-Fi netwerk

Het Diakonessenhuis , opgericht in 1844, is het oudste ziekenhuis van Nederland met zijn hoofdlocatie in Utrecht. Met meer dan 2700 medewerkers behandelt het jaarlijks circa 27.000 dagpatiënten. Wi-Fi is cruciaal voor het ziekenhuisleven. Ongeveer 18 jaar geleden begon het ziekenhuis met Wi-Fi-testen, met ondersteuning van LANCOM Systems en advies van Lumiad.

Digitalisering

Wi-Fi heeft zich ontwikkeld tot een essentieel onderdeel van de ziekenhuisinfrastructuur. In de afgelopen 18 jaar zijn wij geëvolueerd van het experimenteren met telefonie in 2007 naar het ondersteunen van cruciale medische toepassingen. Het maakt nu continue monitoring en realtime informatie mogelijk, zoals hartmonitoring en zorgalarmering via Wi-Fi, evenals het gebruik van augmented reality (AR) in operatiekamers.

“Wi-Fi wordt wereldwijd steeds belangrijker, zo belangrijk zelfs dat we bijna niet meer zonder kunnen. In een ziekenhuis is dit niet anders; daar is Wi-Fi essentieel, en de vraag naar Wi-Fi neemt alleen maar toe”, verklaart Patrick Marzec, netwerkspecialist en projectmanager bij het Diakonessenhuis in Utrecht. “Er vindt steeds meer communicatie plaats via Wi-Fi en er zijn steeds meer toepassingen die ervan afhankelijk zijn, niet alleen om de zorg te ontlasten, maar ook om processen te verbeteren en onze collega’s te ondersteunen.”

Met de tijd meegaan

Om aan de toenemende vraag naar Wi-Fi en de groeiende afhankelijkheid ervan voor communicatie en toepassingen in het ziekenhuis te voldoen, wordt het netwerk continu geüpdatet en verbeterd en wordt er geïnvesteerd in nieuwe technologieën. “Zelfs na zestien jaar werken de oude componenten nog goed”, zegt Marzec, “maar hun betrouwbaarheid is cruciaal. Wi-Fi is een essentieel onderdeel van de corebusiness geworden, waardoor je geen risico op uitval kunt nemen.”

In januari 2007 installeerde netwerkspecialist Lumiad de eerste L54 AG dual access points van LANCOM, het Duitse bedrijf dat gespecialiseerd is in netwerkinfrastructuur en beveiligingsapparatuur, in het Diakonessenhuis. Dit netwerk werd in 2009 uitgebreid naar belangrijke afdelingen. Tussen 2015 en 2017 werden deze access points vervangen door L322 E-modellen, met enkele uitbreidingen en kleine aanpassingen. In 2024 stapte het Diakonessenhuis over op Wi-Fi 6 en LX 6200 Wi-Fi-access points, die meer mogelijkheden bieden voor het Internet of Things (IoT). In één week tijd werden ongeveer honderd units vervangen.

Met Wi-Fi komt er elke drie jaar een nieuwe standaard, wat de levensduur van access points vaak beperkt tot vijf à zes jaar. “LANCOM vormt hierop een positieve uitzondering met een levensduur van zeven tot acht jaar”, zegt Wim Bos, eigenaar van Lumiad. “We zijn begonnen met de eerste generatie in 2007 en zijn nu overgestapt naar de derde generatie. We hebben nu de nieuwste IC-standaarden en zien verdere integraties met technologieën zoals Bluetooth en IoT.”

Internet of Things

De LANCOM LX-6200 Wi-Fi-access points bieden geavanceerde IoT-functies via de geïntegreerde BLE-radio en de extra USB-poort. Dit is vooral waardevol voor IoT-toepassingen in ziekenhuizen, waar Bluetooth-apparaten vitale informatie kunnen verzamelen en deze gegevens vervolgens via Wi-Fi-access points kunnen doorsturen. “LANCOM loopt echt voorop op het gebied van diagnostische mogelijkheden” zegt Bos. “Met deze nieuwe generatie access points maken we een aanzienlijke stap vooruit in de ondersteuning van IoT-toepassingen.”

Betrouwbaar én duurzaam

Lumiad en het Diakonessenhuis werken al 18 jaar samen met LANCOM. Marzec prijst de efficiëntie en het milieubewustzijn van LANCOM: “De lange levensduur en stabiliteit van hun producten zorgen voor een langere afschrijvingstermijn, wat bijdraagt aan hun duurzaamheid.” Ze verwijzen naar een specifiek model, de L45G dual, dat al zestien jaar oud is en nog steeds operationeel is, zij het op een boerderij. “Het energieverbruik van LANCOM-apparaten is ook aanzienlijk lager dan dat van concurrenten, soms slechts een vierde of minder.”

Deze recente samenwerking laat zien dat een winnend team niet vervangen kan worden. Samen werken met betrouwbare partners is essentieel om de zorg en efficiëntie van processen in ziekenhuizen te verbeteren en technologische vooruitgang te realiseren.

Ook bij LANCOM is men zeer tevreden. Het Diakonessenhuis, dat uitstekende patiëntenzorg biedt met behulp van technologische middelen zoals Wi-Fi, heeft al jarenlang vertrouwen in LANCOM Systems en haar partner Lumiad. Ze zijn er trots op dat de technologie van LANCOM in combinatie met Lumiad bijdraagt aan de voortreffelijke zorg van Het Diakonessenhuis, en kijken ernaar uit om deze samenwerking nog vele jaren voort te zetten.

Over LANCOM Systems

LANCOM Systems, een dochteronderneming van Rohde & Schwarz, biedt al meer dan 20 jaar backdoor-vrije netwerk- en beveiligingsoplossingen, ontwikkeld en gehost in Duitsland. Ontdek hier meer over de gezondheidszorgoplossingen van LANCOM.

Photo credits: Diakonessenhuis, LANCOM Systems