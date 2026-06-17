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Thema: Personeel
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Draagvlak voor zorgprofessionals met verkorte opleiding

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Terwijl de druk op de zorgarbeidsmarkt verder toeneemt, groeit de bereidheid onder Nederlanders om anders naar instroom en opleiding in de zorg te kijken. Uit onderzoek van NCOI onder ruim duizend werkenden blijkt dat driekwart vertrouwen heeft in zorgprofessionals met een verkorte opleiding, ook als het zorg voor zichzelf of een naaste betreft.

Met een verkorte opleiding wordt een opleidingsroute bedoeld waarbij eerder opgedane kennis, werkervaring en praktijkleren worden benut, terwijl deelnemers aan dezelfde diploma- en beroepseisen voldoen. Zo ontstaat een slimmere route naar hetzelfde diploma.
Naast verkorte opleidingen ziet meer dan de helft van de respondenten flexibele en deeltijdopleidingen als een belangrijke oplossing voor het personeelstekort. Dat is opvallend, omdat de sector traditioneel sterk leunt op volledige opleidingen en langdurige opleidingstrajecten. Terwijl de vraag naar zorgpersoneel de komende jaren verder stijgt, groeit onder werkenden juist de acceptatie van kortere en flexibelere leerwegen.

Ook de bereidheid om zelf een bijdrage te leveren blijkt aanwezig. Een kwart van de werkenden zegt zich te willen omscholen naar een functie in de zorg, mits dat te combineren is met het huidige werk. Daarnaast zou bijna een kwart het waarderen als de werkgever ruimte biedt om deeltijd in de zorg aan de slag te gaan.

Volgens Brenda Venema, directeur MBO en Innovatie bij NCOI, wordt een belangrijke kans nog onvoldoende benut: “Het beeld bestaat soms dat mensen eerst jarenlang terug de schoolbanken in moeten voordat ze iets kunnen betekenen in de zorg. Dat schrikt veel potentiële zij-instromers af. Zonde, want er zijn juist steeds meer mogelijkheden om praktijkgericht en stap voor stap in te stromen. In verkorte opleidingen leiden we op in en met het werk. Daarbij bouwen we voort op wat iemand al meebrengt aan leer-, werk- en levenservaring.”

NCOI speelt hierop in praktijkgerichte en flexibele opleidingsroutes die aansluiten bij hetleven van werkenden. Binnen de organisatie richt het gespecialiseerde onderdeel NCOI Zorg & Welzijn zich volledig op het zorgdomein. Hier werken experts met diepgaande kennis van de sector aan een breed en actueel opleidingsaanbod, variërend van instapniveau tot verdieping voor ervaren professionals.

Venema: “Deze opleidingen zijn zo ingericht dat deelnemers stap voor stap kunnen instromen en zich ontwikkelen, zonder dat zij hun huidige werk of privéleven volledig hoeven los te laten. Daarmee sluiten ze direct aan op de behoefte van zowel werkenden als werkgevers in de zorg.”

Werkenden zijn opvallend eensgezind over wat nodig is om die overstap bekender en aantrekkelijker te maken. Meer dan de helft van de werkenden vindt dat de zorgsector onvoldoende communiceert over mogelijkheden om zich om te scholen naar een zorgberoep. Een even grote groep vindt dat de overheid meer zou moeten doen om de overstap naar de zorg te stimuleren. Driekwart noemt financiële ondersteuning tijdens een omscholingstraject belangrijk. Daarnaast vindt twee derde dat zorgopleidingen toegankelijker moeten worden voor mensen zonder zorgachtergrond.

Venema ziet daarin een duidelijke opdracht voor zowel werkgevers als opleiders. “De zorg kan het zich niet veroorloven om alleen te kijken naar de mensen die vandaag al voor een zorgopleiding kiezen. Er is een grote groep gemotiveerde werkenden die best wil bijdragen, maar wel op een manier die past bij hun werk en leven van nu. Wie de personeelstekorten wil aanpakken, moet die groep niet vragen om alles los te laten, maar een route bieden die naast werk en privé mogelijk is.”

Met de toenemende vergrijzing en een groeiende zorgvraag wordt het volgens haar steeds belangrijker om nieuwe doelgroepen aan te spreken. “De bereidheid is er. Het vertrouwen is er ook. Nu is het zaak om de drempels weg te nemen.”

Over NCOI Zorg & Welzijn

NCOI Zorg & Welzijn is het gespecialiseerde onderdeel van NCOI dat zich volledig richt op opleidingen binnen het zorgdomein. Met een team van experts met diepgaande kennis van de sector ontwikkelt en verzorgt NCOI Zorg & Welzijn een breed aanbod aan praktijkgerichte opleidingen op mbo-, hbo- en post-hbo-niveau. De programma’s zijn flexibel ingericht en sluiten nauw aan op de actuele ontwikkelingen in de zorg, waardoor professionals en zij-instromers zich snel, effectief en toekomstgericht kunnen opleiden en ontwikkelen.

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