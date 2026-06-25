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Thema: Beleid en management
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Niet méér digitaal. Wel meer samenhang

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Veel zorgorganisaties investeren volop in digitalisering, maar zien in de praktijk weinig echte verbetering. Processen blijven ingewikkeld, werkdruk neemt niet af en digitale toepassingen stapelen zich op zonder samenhang.

In dit visiestuk laten we zien waar het misgaat en bieden een oplossing. Digitale transformatie draait zelden om technologie, maar om de keuzes die je maakt in hoe je zorg organiseert, samenwerkt en aanstuurt. Zolang die keuzes uitblijven, blijft de impact beperkt en groeit de complexiteit.

We maken inzichtelijk waarom zoveel initiatieven blijven hangen in pilots of losse projecten en wat er nodig is om wel door te breken. Je leest hoe je de stap maakt van digitalisering naar echte transformatie, door processen opnieuw in te richten, eigenaarschap expliciet te maken en te sturen op samenhang tussen mens, proces en technologie.

Voor bestuurders, CIO’s en leidinggevenden biedt dit visiestuk concrete denkrichtingen om digitale ambities te vertalen naar werkbare keuzes die bijdragen aan betere zorg, minder complexiteit en sterkere samenwerking.

Download het visiestuk en krijg scherp waar je vandaag het verschil kunt maken in jouw organisatie.

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