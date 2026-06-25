Niet méér digitaal. Wel meer samenhang

In dit visiestuk laten we zien waar het misgaat en bieden een oplossing. Digitale transformatie draait zelden om technologie, maar om de keuzes die je maakt in hoe je zorg organiseert, samenwerkt en aanstuurt. Zolang die keuzes uitblijven, blijft de impact beperkt en groeit de complexiteit.

We maken inzichtelijk waarom zoveel initiatieven blijven hangen in pilots of losse projecten en wat er nodig is om wel door te breken. Je leest hoe je de stap maakt van digitalisering naar echte transformatie, door processen opnieuw in te richten, eigenaarschap expliciet te maken en te sturen op samenhang tussen mens, proces en technologie.



Voor bestuurders, CIO’s en leidinggevenden biedt dit visiestuk concrete denkrichtingen om digitale ambities te vertalen naar werkbare keuzes die bijdragen aan betere zorg, minder complexiteit en sterkere samenwerking.



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