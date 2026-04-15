Novadic-Kentron kiest voor Medicore

Utrecht, 13 april 2026 – Novadic-Kentron, dé verslavingsexpert van Brabant, heeft gekozen voor Medicore als leverancier van het elektronisch cliëntendossier (ECD). De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn de gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en toekomstbestendigheid van dit ECD.

Het Medicore ECD sluit aan bij de strategische behoefte van Novadic-Kentron om in het dossier meer overzicht te krijgen en het aantal klikken voor de zorgprofessionals te minimaliseren. Zorgaanbieders kunnen met slechts één login real-time gegevens uitwisselen. Medicore is daarmee geen traditioneel ECD, maar een open en flexibel platform én biedt ruimte voor integraties, AI-gedreven innovaties en UP-data inzichten. Hiermee is Novadic-Kentron klaar voor toekomstige ontwikkelingen in de zorg.

De keuze van Novadic-Kentron is tot stand gekomen na een zorgvuldig en uitgebreid selectieproces, begeleid door M&I/Partners. In de selectieprocedure zijn oplossingen van meerdere aanbieders beoordeeld. De conclusie was dat het ECD van Medicore het best aansluit op de specifieke behoeften van de organisatie.
Wat heeft bijgedragen aan het vertrouwen in het platform, was dat Co-eur, aanbieder van specialistische behandelingen voor voedings- en eetstoornissen, al jaren werkte met het Medicore ECD. Novadic-Kentron heeft Co-eur in 2025 overgenomen en heeft daarmee in haar keuzeproces de positieve ervaring van Co-eur kunnen meewegen. Met dit ECD is het organisatiebreed klaar voor de toekomst.

Novadic-Kentron is dé verslavings-expert van Brabant. Het behandelt verslavingen aan alcohol, drugs, internet, games, gokken en seks. Novadic-Kentron werkt op basis van de nieuwste bewezen behandeltechnieken. Ook benut het de ervaringsdeskundigheid die bij een deel van de 913 medewerkers aanwezig is.

Medicore heeft meer dan twintig jaar ervaring in het verbeteren van de zorg met datagedreven oplossingen voor menselijke zorg. 25.000 zorgverleners in de ggz, jeugd- en pleegzorg en medisch specialistische zorg maken gebruik van Medicore. De gebruikers zijn niet alleen klanten, maar ook partners in innovatie.

