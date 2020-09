Update (nieuwe) opleidingen bij Quasir

De trainingen worden gegeven in Almere, maar er zijn ook mogelijkheden om Incompany de trainingen te verzorgen (bijvoorbeeld met uw hele team). Uiteraard volgen wij de RIVM richtlijnen.

Expertise en ervaring

Vanaf 1987 heeft Quasir een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van klachtenmanagement en calamiteitenonderzoek. Onze professionals bieden maatwerk op het vlak van bemiddeling, het omgaan met patiëntenfeedback en het bevorderen van zowel verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en cliënttevredenheid.

NIEUW: workshop ‘Veiligheid en Preventie, voorkomen van een calamiteit’

Kent u alle risico’s betreffende cliëntveiligheid binnen uw zorginstelling? Tijdens onze nieuwe workshop leert u om veiligheidsrisico’s in kaart te brengen om zo calamiteiten te voorkomen. Aan bod komen onder meer VIM-analyse en prospectieve risicoanalyse. De workshop is zinvol voor alle professionals die zich bezighouden met cliëntveiligheid. U kunt de workshop zowel incompany volgen als bij Quasir. Meer informatie vindt u hier.

Contact: mail naar info@quasir.nl of bel 085-4874012.

Opleiding tot calamiteitenonderzoeker

U wilt zelfstandig een calamiteitenonderzoek uitvoeren of de calamiteitencommissie voorzitten. De opleiding tot calamiteitenonderzoeker biedt u de mogelijkheid om zich te bekwamen in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernstige) incidenten. Theoretische kennis en oefenen van vaardigheden komen beiden uitvoerig aan bod.

• Onze 4-daagse opleiding (start 5 oktober, 26 oktober, 9 oktober en 23 november 2020) heeft nog enkele plaatsen beschikbaar!

• Klik hier voor onze trainingskalender.

• Deze opleiding is geaccrediteerd bij het Registerplein

Meer informatie over de opleiding of voor het aanvragen van de brochure: klik hier.

Nieuw bij Quasir: 2-daagse training Bemiddelingsgesprekken in de zorg

• De training is geschikt voor klachtenfunctionarissen in de zorg, maar ook voor een ieder die in zijn functie te maken heeft of kan hebben met het begeleiden van moeilijke gesprekken. Enige voorkennis van klachtenbehandeling zoals opgedaan tijdens onze (basis) training klachtenfunctionaris in de zorg is gewenst, echter niet verplicht. Het kan bijdragen aan een beter en sneller begrip van de materie. Daarom is deze cursus geschikt voor diverse functies.

• De training wordt op 14 en 15 oktober 2020 gegeven in onze trainingslocatie in Almere, Wisselweg 33. Tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur.

Meer informatie over de opleiding: klik hier of bel: 085-487 4012 of mail academy@quasir.nl.

Nieuw bij Quasir: 2-daagse training Mediation in de zorg

• De training is speciaal geschikt voor mediators die hun werkveld willen uitbreiden in de zorg

• De training wordt op 13 en 20 november gegeven in onze trainingslocatie in Almere, Wisselweg 33.

• Tijdstip van 9.30 tot 16.30 uur.

Meer informatie over de opleiding klik hier of bel 085–487 4012 of mail academy@quasir.nl.

Nieuw: Quasir Vizier – informatiekrant

Wilt u deze krant ontvangen? Stuur een mail naar hildadehaan@quasir.nl en u ontvangt deze krant digitaal in uw e-mail. Quasir Vizier is het magazine over klachten, calamiteiten en geschillen!