Van zorgtech naar oplossingen

Technologie is niet meer weg te denken uit de zorgsector. Maar hoe zet je zorgtechnologie zo in dat er meer tijd is voor direct contact met patiënten en cliënten of voor collega’s onderling? Dat was onderwerp van gesprek tijdens de Skipr-webinar in samenwerking met KPN Health.

Maar liefst duizend belangstellenden woonden de webinar bij. Het onderwerp zorgtechnologie leeft. En niet zo’n klein beetje ook concludeerde Joost Hoebink, moderator van de webinar. Samen met Marc Jongmans, specialist zorgdomotica, en Paul Cobben, 5G-innovation lead, beiden bij KPN Health, leidde hij de webinardeelnemers langs de mogelijkheden die nieuwe zorgtechnologieën bieden.

Monitoren en interpreteren

Om te beginnen binnen de care en hoe je als zorgorganisatie aan de hand van radartechnologie 24/7 een oogje in het zeil kunt houden. Marc Jongmans: “Bewoners willen leven in vrijheid. En zorgmedewerkers willen meldingen ontvangen die relevant zijn – en meldingen die niet relevant zijn vooral niet zien. Dus wil je een systeem dat niet alleen monitort maar ook interpreteert. Zodat je als zorgprofessional alleen in actie hoeft te komen wanneer dat echt noodzakelijk is.”

Sensoren en radars

Sensortechnologie (bewegings- en optische sensoren) maakt het mogelijk om leefpatronen te herkennen. In combinatie met leefcirkeltechnologie en AI wordt die oplossing zo intelligent gemaakt, dat zij weet wanneer er sprake is van afwijkingen. En er een alarm gestuurd kan worden waarna een zorgprofessional tot actie kan overgaan. Radartechnologie heeft als meerwaarde dat zij ook in het donker of als er rook is eventuele afwijkingen ‘ziet’ door warmte. Daarmee is het volgens Jongmans ook een middel dat in de thuissituatie is in te zetten.

Tech versus privacy

Een interessante reeks technologieoplossingen die onmiskenbaar bijdragen aan efficiënter werken enerzijds en persoonlijke vrijheid van bewoners anderzijds. Maar hoe verhouden die techoplossingen zich tot de privacy van een bewoner, wil een deelnemer aan het webinar weten. “Radartechnologie is anoniem”, antwoord Jongmans. “En bij de sensortechnologie zien we geen camerabeelden. Voor wie een optische sensor wil inzetten, kunnen de beelden geblurd worden.” Er zijn dus verschillende mogelijkheden die de privacy garanderen en tegelijkertijd de zorgprofessional op afstand laten monitoren hoe het met een bewoner gaat. Een andere deelnemer vraagt zich af of meldingen opgevolgd kunnen worden door mantelzorgers. Daar kunnen volgens Marc Jongmans binnen de organisatie – en afhankelijk van de wensen van bewoners en hun naasten – maatwerkafspraken over gemaakt worden.

Zoeken wordt vinden

Ook in het volgende onderwerp, indoorlokalisatie , speelt efficiëntie een rol. De tijd die zorgprofessionals in het ziekenhuis kwijt zijn aan het zoeken naar collega’s en materialen, leidt niet zelden tot frustratie. Indoorlokalisatie kan die tijd met maar liefst 90 procent reduceren. Daarnaast zijn er andere voordelen: diefstalpreventie, assetoptimalisatie… Een lokaal eigen 5G-netwerk is het fundament waarop dat allemaal mogelijk wordt gemaakt, vertelt Paul Cobben. “Daarmee krijg je de beschikking over je eigen mobiele netwerk en kun je zelf bepalen hoe je de verschillende applicaties daarop prioriteert.” Hij ziet steeds vaker binnen ziekenhuizen de verschillende netwerkstructuren en bijbehorende apparaten gemigreerd worden naar 5G. Een ‘toekomstvaste oplossing’ in combinatie met de inzet van de smartphone.

Inzicht in gebruik

Een ander belangrijk voordeel vormen de rapportages over hoe die assets in een instelling worden gebruikt. “Op het dashboard kun je gedetailleerd zien hoe apparatuur zich bewogen heeft, en dus hoe zij gebruikt wordt”, weet Paul Cobben. “Dat heeft effect op de levensduur van die apparatuur. Soms zal deze langer mee kunnen omdat zij weinig is ingezet.” De inzet van lokalisatie heeft dus niet alleen voordelen voor de zorgprofessional. Ook voor andere rollen binnen het ziekenhuis, denk aan de facilitymanager, de inkoopmanager en de IT-manager, kan lokalisatie een uitkomst zijn.

Verlagen van no-shows

Het derde en laatste thema van de webinar zoomt in op de rol van slimme zorgtechnologie in het flexibiliseren van zorg. Zodat deze beter past bij de zorgvraag van mensen en/of naar de thuissituatie kan worden verplaatst. Bij KPN Health hebben ze daarvoor Communication Platform as a Service, ofwel CPaaS. Een platform waaraan verschillende diensten gehangen kunnen worden die het contact met de zorgvrager ondersteunen. Bijvoorbeeld om het aantal no-shows te verlagen. Per jaar gaat het om zo’n 130.000 patiënten die niet komen opdagen in het ziekenhuis, vertelt Marc Jongmans. “Dat kost veel geld. En er blijft een plek onbenut waar andere patiënten misschien gebruik van hadden willen maken.” De oplossing van KPN Health is een tweeweg-sms die de patiënt in staat stelt om laagdrempelig de afspraak te wijzigen. Bij het aanklikken van een van de voorgestelde keuzes wordt deze direct in het planningssysteem aangepast. “Dat maakt het veel eenvoudiger voor patiënten om hun afspraak te wijzigingen met als gevolg dat het no-showpercentage flink omlaaggaat.”

Tijd voor directe zorg

Of deze oplossing ook andersom toegepast kan worden om roostergaten in te vullen, wil een deelnemer weten. Volgens Jongmans is dat na een bescheiden aanpassing van de functionaliteit mogelijk. Een andere vraag richt zich op de thuissituatie en het geautomatiseerd informeren van een cliënt over de aankomsttijd van een thuiszorgprofessional. Marc Jongmans: “Het systeem kan helemaal automatisch ingeregeld worden. Het is het integreren van verschillende bouwblokken die aansluiten op de verrijking van het zorgproces.”

Zo passeerden in driekwartier tijd verschillende technologische oplossingen de revue die het leven van de patiënt of cliënt én de zorgprofessional een stuk makkelijker kunnen maken. Niet verrassend riep moderator Joost Hoebink tot slot iedereen op die meer tijd voor directe zorg wil om helpende technologie in te zetten. “Tech gaat niet alles vervangen. Maar wel ondersteunt ze de juiste mensen op de juiste plek die daarmee meer tijd voor directe zorg kunnen inzetten.”