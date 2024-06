Waarom preventie noodzakelijk is voor een betaalbare toekomst volgens a.s.r. en Mediq

Marcia Luijendijk, algemeen directeur van Mediq, en Thomas Oremus, directeur zorg bij a.s.r., gingen met elkaar in gesprek over het belang van preventie en hun visie op de toekomst van de zorg.

De zorgsector staat onder druk. Meer mensen hebben zorg nodig, de zorgkosten stijgen en tegelijkertijd willen steeds minder mensen in de zorg werken. Deze trends zijn op de lange termijn onhoudbaar. Maar hoe lossen we dit op?

Een van de oplossingen is om meer en meer in te zetten op preventie. Door preventieve maatregelen te nemen, kunnen we de kans op ziekten of aandoeningen verkleinen, en complexere zorg voorkomen.

Wat is het belang van preventie?

Thomas Oremus: “We kunnen de komende jaren niet meer zonder de inzet van preventie. Bij a.s.r. zijn we ons daar al geruime tijd bewust van. Preventie houdt in dat we proactief de gezondheid van mensen bevorderen door gezonde leefstijlkeuzes te stimuleren, vroege symptomen van ziekten en aandoeningen te herkennen en tijdig in te grijpen. Hierdoor kunnen we niet alleen de kwaliteit van leven verbeteren, maar ook de kosten en belasting voor het zorgsysteem aanzienlijk verlagen. Dat is waar we bij a.s.r. op inzetten.”

Marcia Luijendijk sluit zich hierbij aan: “Ja, zo kijken wij er bij Mediq ook echt naar. Zonder preventie kunnen we niet de zorg blijven leveren die we nu leveren. Bij medische hulpmiddelen denken veel mensen wellicht niet meteen aan preventie, maar de inzet van passende medische hulpmiddelen speelt juist een hele belangrijke rol. Door de juiste hulpmiddelen op het juiste moment bij een ziekte of aandoening in te zetten, kan er veel (complexe) zorg voorkomen worden en houden mensen de regie over hun leven.”

Voorbeelden van preventie met medische hulpmiddelen

Marcia Luijendijk geeft enkele voorbeelden: “Dit kan op veel verschillende manieren. Mensen met diabetes kunnen door het inzetten van de juiste sensortechnologie en uiteraard de juiste medicatie de regie weer over hun leven krijgen en mogelijke complicaties. Nierfalen en diabetische voet kunnen dan veelal voorkomen worden. Deze complicaties leiden tot extra inspanning van zorgprofessionals en hebben helaas vaak tot gevolg dat patiënten minder goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.”

“Ook kun je denken aan hulpmiddelen om slaapapneu te behandelen. Bij slaapapneu stopt de ademhaling herhaaldelijk tijdens de slaap. Deze adempauzes duren minimaal tien seconden. Slaapapneu kan daardoor na vele jaren leiden tot onder meer beschadiging van de kleine bloedvaten, een hoge bloeddruk, een hartinfarct of beroerte. Het is daarom essentieel om slaapapneu vroegtijdig op te sporen en vervolgens de juiste hulpmiddelen in te zetten om het te behandelen.”

De Mediq Health Coach: Samenwerking tussen Mediq en a.s.r.

Mediq en a.s.r vinden preventie zodanig belangrijk dat ze in elkaar een partner vonden. Sinds enkele jaren biedt Mediq in samenwerking met a.s.r. de Mediq Health Coach aan; een volledig digitale Gezonde Leefstijlinterventie (GLI). Dit innovatieve programma biedt gebruikers de tools en ondersteuning die ze nodig hebben om hun leefstijl te verbeteren en gezond te blijven.

Marcia Luijendijk legt uit: “De leefstijlcoaches helpen de deelnemers via een handige app om gewicht te verliezen, beter te slapen en mentaal beter in balans te komen. Dit doen ze door samen met de deelnemer een persoonlijk plan te ontwikkelen en de deelnemers actief te begeleiden hierin. Het programma is zeer succesvol. Gemiddeld vallen deelnemers 6 kilo af in 6 maanden. Het programma is zeer effectief voor mensen met (zwaar) overgewicht en (pre)diabetes.”

Thomas Oremus voegt toe: “a.s.r. ondersteunt Mediq hierin. Wij zijn zo’n drie jaar geleden een samenwerking aangegaan om de Mediq Health Coach onder de aandacht te brengen bij zorgprofessionals Het digitale element is wat ons betreft echt de meerwaarde van het programma. Dit programma past volledig in ons beleid om belangrijke innovaties te ondersteunen zodat onze verzekerden ze kunnen gebruiken in hun dagelijks leven.”

De toepassing van technologie in de zorg en ondersteuning wordt steeds belangrijker. Door eHealth kan beter en effectiever zorg en ondersteuning verleend worden aan patiënten. Ook ontlast het zorgmedewerkers. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: beeldbellen met een zorgverlener, valsensoren, medicatie apps en leefstijlmonitoring.

Wat zijn de uitdagingen van preventie in de praktijk?

Thomas Oremus benadrukt het belang van preventie vanuit het oogpunt van de zorgverzekeraar: “Het staat niet meer ter discussie dat we moeten investeren in de toekomst van de zorg. Als je niet inzet op preventie, hebben we echt een probleem. Preventie in de breedste zin van het woord omvat alles, van slaap tot mentale gezondheid. Wij kunnen het faciliteren, maar mensen moeten zelf verder doorpakken. Dat is wel een uitdaging.

Wij faciliteren dit op verschillende manieren. Zo hebben wij de Vitality app, waarmee mensen punten kunnen sparen als ze in beweging komen. Deze punten kunnen uiteindelijk ingewisseld worden voor producten of kortingen. Maar ook hierbij is de Mediq Health Coach weer belangrijk., omdat we zien dat mensen hier echt gezonder van worden. En hoe gezonder iemand is, hoe kleiner de kans is dat men zorg nodig heeft. Via verschillende communicatiekanalen informeren en stimuleren wij onze verzekerden en ook professionals om echt aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl.”

Invloed van zorgprofessionals

Marcia Luijendijk vult Thomas aan; de zorgprofessionals meenemen in dit verhaal is heel belangrijk. Onlangs hebben wij een onderzoek gedaan onder 788 zorgprofessionals en daaruit blijkt ook dat zij het belang van preventie enorm belangrijk vinden. Toch hebben zorgprofessionals moeite om hun patiënt of cliënt te wijzen op hun ongezonde levensstijl. Zo geeft 25 procent van de zorgprofessionals aan het moeilijk te vinden om een gesprek met de patiënt of cliënt te voeren over zijn of haar gezondheid en het verbeteren daarvan.

Thomas Oremus: “Dat is inderdaad waarom we beide groepen aanspreken. Ik vind het vooral belangrijk dat we dit samen doen en dat we als verzekeraar kijken naar de mogelijkheden om zowel de zorgprofessionals én de verzekerden te faciliteren. Samen zijn we immers sterker.”

Over Mediq Health Coach

Mediq Health Coach is een volwaardig leefstijlprogramma dat mensen in 24 maanden begeleidt naar gedragsverandering op gebieden als voeding, stress, beweging, slaap, vitaliteit en ontspanning. Met videoadvies, tekstberichten en videobellen vanuit je eigen vertrouwde omgeving. Hierdoor kan je eenvoudiger de regie nemen over je behandeling en contactmomenten. Je wordt begeleid door een ervaren leefstijldeskundige met wie je de oplossing zoekt die goed in je persoonlijke situatie in te passen is en voor jou het beste werkt.

En anders dan bij de bestaande GLI’s kun je bij Mediq Health Coach zelf een leefstijlcoach kiezen die bij je past. Hierdoor is het ook voor anderstalige klanten mogelijk om deel te nemen. Mensen die we in het gewone zorgtraject vaak missen. Zij kunnen zich laten begeleiden in bijvoorbeeld het Arabisch, Turks of Engels. Ook belangrijk is de overzichtelijke app die inzicht in je eigen ontwikkeling geeft.

Meer informatie over de Mediq Health Coach lees je hier.