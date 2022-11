‘Urgentie verduurzaming blijft achter in de zorg’

De raden van toezicht in de zorg voelen de urgentie van duurzaamheid minder dan hun collega’s in andere sectoren. In veel sectoren is verduurzaming de op een na grootste uitdaging, maar in de zorg komt dit bij rvt-leden pas op de vierde plek, meldt Grant Thornton op basis van interviews en vragenlijsten onder commissarissen en bestuurders uit verschillende sectoren.

Foto: Lasse Kristensen/Panthermedia

“Het viel al eerder op dat in de zorgsector een bepaalde mate van urgentie ontbreekt”, schrijven de opstellers van het Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek. “Drie jaar geleden zagen we al dat duurzaamheid bij de zorgsector, in tegenstelling tot bijna alle andere sectoren, niet jaarlijks op de agenda van de raad van commissarissen (rvc) stond. Het lijkt erop dat in drie jaar de noodzaak om ook aan de rvc-tafel over duurzaamheid te praten nog niet overal is doorgedrongen.”

Belangrijkste uitdaging

In vrijwel alle sectoren is de belangrijkse uitdaging het vinden van mensen, vinden commissarissen/toezichthouders. Maar binnen de zorg volgen dan de financiële kracht en interne organisatie als volgende prioriteiten. Pas daarna volgt verduurzaming. Woningcorporaties, beursgenoteerde bedrijven en familiebedrijven hebben bijvoorbeeld veel vaker al een meetbare doelstelling als het gaat om duurzaamheid.

Corona

“In de praktijk zie ik dat veel zorgorganisaties nog niet actief met verduurzamen en het stellen van meetbare duurzaamheidsdoelstellingen bezig zijn (behalve bij bouwplannen)” , zegt Margreet Ligthart-Overweel, auditpartner Healthcare bij Grant Thornton. “Na corona hebben ‘de basis op orde brengen, de personeelstekorten en ict- vraagstukken’ prioriteit om blijvend kwalitatief goede zorg te leveren.”

Richtlijn

Maar, merkt zij op, sommige organisaties zijn al wel ver in het rapporteren over duurzaamheid in hun jaarverslag. Sommige hebben de internationaal vastgestelde richtlijn voor de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen ISO 26000 al gekozen voor de verduurzaming van de strategie. En geven ook een zelfverklaring ISO 26000 af met de zeven principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen als basis.

Druk neemt toe

Volgens Ligthart-Overweel kunnen zorginstellingen straks niet meer om duurzaamheid heen. De druk van belanghebbenden neemt intern en extern toe. “Zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten stellen in hun contractvoorwaarden ook steeds vaker eisen aan de duurzaamheidsrapportage en/of verstrekken innovatie-/transformatiegelden om oplossingen te zoeken voor het personeelstekort en om daarnaast duurzaam te investeren.”

Green Deal 3.0

Onlangs werd de Green Deal Zorg 3.0 afgesloten. Aan enthousiasme voor de deal geen gebrek, maar alle brancheverenigingen merkten ook op dat zorginstellingen geld nodig hebben om de omslag te maken. Hiervoor kunnen zij – als het goed is – aanspraak maken op het Klimaatfonds dat het kabinet heeft ingesteld, maar de precieze regeling hiervan is nog niet gepresenteerd en de 2,5 miljard euro die beschikbaar is voor maatschappelijk vastgoed wordt gedeeld met scholen en sportverenigingen.