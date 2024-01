KPMG en Microsoft lanceren platform voor landelijke databeschikbaarheid

Beeld: janews094 / stock.adobe.com

“De technologie werkt en is uitermate geschikt om in de zorg in te zetten, we zijn daar nu over in gesprek met een aantal ziekenhuizen”, vertelt Joost Huiskens, cmio bij Microsoft. Het nieuwe dataplatform moet de uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieders verbeteren. Daar wordt regionaal en landelijk hard aan gewerkt door verschillende partijen. Zo richt Health-RI zicht op het beschikbaar maken van zorgdata voor secundair gebruik zoals onderzoek en is het concept CumuluZ gericht op een transmuraal levensloopdossier van de patiënt.

Concrete oplossing

“We willen de complexiteit niet groter maken maar juist een bijdrage leveren”, benadrukt Huiskens. “We hebben een concrete oplossing voor landelijke databeschikbaarheid die technisch werkt.” Microsoft en KPMG houden met de opzet van het nieuwe platform rekening met de toekomst, waarin data niet alleen landelijk moeten stromen maar ook Europees via de European Health Data Space. Huiskens: “We moeten voorkomen dat iedereen zijn eigen snelweg aanlegt en dat die straks niet op elkaar aan te sluiten zijn.”

Software as a Service

Onderliggend in het zorgdataplatform is Fabric for healthcare, dat Microsofts aanbiedt als Software as a Service (SaaS). Daarin speelt OneLake een centrale rol. Dat moet fungeren als scharnierpunt door grote hoeveelheden informatie veilig te centraliseren en opvraagbaar te maken. Daarbij blijven zorgorganisaties eigenaar van hun eigen data.

Digitale voordeur

Het platform biedt naast mogelijkheden om data te delen ook mogelijkheden voor digitale toepassingen, onder meer voor thuismonitoring en de optie om zorgcapaciteit te coördineren, staat in een document van KPMG. Daarin wordt het nieuwe platform beschreven als “ideale manier om één digitale voordeur te creëren voor de patiënt”.

De twee samenwerkende partijen vinden flexibiliteit belangrijk, zodat ze via het platform kunnen inspelen op de uitdagingen en technologische mogelijkheden van de toekomst. Daarom is het schaalbaar en open opgezet. “Je wilt niet opnieuw hoeven te beginnen als er over twee of drie jaar weer wat nieuws is”, aldus Huiskens. “Daar is cloud-technologie bij uitstek geschikt voor.”

Samenwerking

Hij hamert op de noodzaak om haast te maken met de digitale transformatie en databeschikbaarheid, zoals die ook in het integraal zorgakkoord (IZA) is afgesproken. “Ik ben zelf arts en zie dat de inzet van technologie een randvoorwaarde is om de uitdagingen te lijf te gaan. Er zijn veel positieve ontwikkelingen, maar ik maak me zorgen over het huidige tempo.” Dat komt volgens hem grotendeels doordat er nog steeds te veel op eilanden wordt gewerkt. “Het gaat niet werken als we niet samenwerken”, is de overtuiging van de Microsoft-cmio. “KPMG en Microsoft staan dan ook open voor publiek-private samenwerking en gaan graag in gesprek met zorgorganisaties.”