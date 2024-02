Parkeerkosten personeel heet hangijzer bij cao-onderhandelingen umc’s

Werknemersorganisaties proberen tijdens de cao-onderhandelingen af te komen van de lokale afspraken over reis- en parkeerkosten. Voor parkeerkosten willen ze een collectieve, dus voor alle medewerkers geldende vergoeding van 100 procent. Werkgevers van de umc’s willen daar niets van weten. De situatie met parkeren is bij de zeven afzonderlijke umc’s te verschillend, stelt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

© lzf / stock.adobe.com

De onderhandelingen voor een nieuwe cao gaan volgende week, 12 februari, voor de negende keer verder. De hoop van de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisatie NFU is dat er dan een akkoord komt. Tot nu toe zijn er acht overlegrondes geweest. Het laatste overleg duurde twaalf uur lang. De werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, FBZ, CNV en LAD willen onder andere een collectieve reis- en parkeerkostenregeling.

OV is soms onmogelijk

Werknemers moeten nu soms zelf parkeergeld betalen als ze met de auto naar het werk gaan. De kosten kunnen behoorlijk oplopen. Het openbaar vervoer is geen optie bij nacht- en weekenddiensten. Bovendien is het openbaar vervoer buiten de Randstad niet goed geregeld, stelt Erjan Hilbrands, weefselbank-analist bij het UMC Groningen. “Kijk naar de werknemers die uit Friesland, Groningen of Drenthe komen. Daar is het openbaar vervoer niet geweldig. In het weekend of na een nachtdienst is het voor veel medewerkers onmogelijk om met het openbaar vervoer te reizen.”

Afspraken over nachtdiensten

De NFU stelt dat werkgevers hun medewerkers wel degelijk tegemoetkomen als het gaat over parkeerkosten vanwege nachtdiensten. “Umc’s houden bij het parkeerbeleid rekening met avond-, nacht- en weekenddiensten. Alle umc’s hebben hierover afspraken gemaakt met hun medewerkers. Daardoor kunnen medewerkers dan meestal gratis en anders tegen een sterk gereduceerd tarief parkeren”, aldus de woordvoerder van de NFU in een schriftelijke reactie.

Zelf regelen

Mogelijke collectieve afspraken over reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer zijn nieuw. Nu regelt elk ziekenhuis dat zelf voor de eigen werknemers, met instemming van de ondernemingsraad. Maar de reiskostenvergoedingen liggen vaak ver onder de belastingvrije kilometervergoeding van 23 cent per kilometer. Vergoedingen voor parkeren ontbreken of dekken slechts een gedeelte van de kosten.

Vakbond FNV probeert nu in de cao-onderhandelingen voor umc-medewerkers een kilometervergoeding van 23 cent per kilometer te krijgen. De vakbond wil bovendien dat de parkeerkosten en het OV voor 100 procent vergoed worden en, als dat niet mogelijk is, een maximumbedrag van 1,20 euro per dag voor de werknemer. Lokale aanvullingen mogen nog steeds, maar alleen als dat in het voordeel is van de werknemer.

Te verschillend

Maar werkgevers zien niets in centrale afspraken over parkeren in de cao omdat de parkeersituatie per umc te verschillend is. Zo hebben sommige umc’s een eigen parkeergarage en anderen huren parkeerruimte bij een commerciële partij. Ook verschilt het aantal beschikbare parkeerplaatsen per umc en kan het gemeentelijk beleid een rol spelen bij het aantal parkeerplaatsen dat een umc kan aanbieden. “Aangezien er ook voor patiënten en bezoekers voldoende parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn, is de beschikbaarheid van parkeerruimte een puzzel waar alleen de umc’s zelf een afweging kunnen maken over wat mogelijk en wenselijk is”, aldus de woordvoerder van de NFU.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn en cao-onderhandelaar, ziet dat anders: “Als je wilt dat mensen beschikbaar zijn, dan moet je ze ook faciliteren. Er ligt een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de werkgever dat deze zorgverleners ook in de gelegenheid worden gesteld om op hun werk te komen.”

Green deal

Voor de werkgevers van de zeven umc’s speelt het milieu ook een rol bij de afweging om parkeerkosten niet collectief te vergoeden. De NFU wijst op het ondertekenen van de Green deal duurzame zorg 3.0, waarmee wordt geprobeerd het autogebruik voor het woon-werkverkeer terug te dringen en op het bestaan van verschillende OV- en fietsregelingen bij de umc’s.