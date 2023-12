Topvrouw Radboudumc Bertine Lahuis voert Skipr99 aan

Wie voert dit jaar de Skipr99 aan? De zorg staat voor grote uitdagingen. Dat vraagt iets van bestuurders en beslissers. Wie staat er stevig aan het roer in deze beweeglijke tijden? In de podcast Voorzorg bespreken Samira Ahli en Simon Broersma de nieuwe lijst met meest invloedrijke mensen in de zorg.

Bertine Lahuis is de nieuwe nummer 1 in de Skipr99, de lijst met de meest invloedrijke mensen in de zorg. De bestuursvoorzitter van het Radboudumc en voorzitter van de NFU laat bestuurders van drie grote verzekeraars achter zich. Met Jos de Blok staat er voor het eerst iemand in de top vijf die niet bij de umc’s of zorgverzekeraars vandaan komt.

In de zorg gaat ruim 100 miljard euro om. Wie beslist over de besteding van deze gelden? Kijken we naar het formele criterium ‘macht’, dan hebben de minister, staatssecretaris en ambtelijke top van VWS het wellicht voor het zeggen. Maar wie oefenen er op de achtergrond invloed uit op het beleid in de gezondheidszorg? Welke personen hebben status en invloed en daarmee informele zeggenschap? De Skipr99 is een ranglijst van deze invloedrijke veldspelers.

Generatiewissel

In de nieuwe lijst zet een generatiewissel door. De Skipr99 editie 2024 kent 17 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomen op de lijst is Stephanie Klein Nagelvoort Schuit, vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMC Groningen.

Een andere trend zet eveneens gestaag door: dit jaar staan er 44 vrouwen in de lijst. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Waarmee de lijst de beweging in het zorgveld volgt, waarbij er steeds meer vrouwen in raden van bestuur en raden van toezicht plaats nemen.

De coronajaren hebben we nu echt achter ons gelaten. Er staan medisch specialisten in de lijst die niet ook een bestuursfunctie vervullen. Dit jaar was ook het eerste jaar dat het Integraal Zorgakkoord (IZA) van kracht was. Het breed ondertekende akkoord voor de curatieve zorg geeft de aanzet tot een transformatie in de zorg. Het vraagt om meer inzet op preventie, een focusverschuiving van ziekte naar gezondheid. Waar zorg nodig is, moet dat passende zorg zijn. Zorgaanbieders moeten niet concurreren maar samenwerken in de regio.

De top 10

Bestuurders moeten hun rol pakken in deze transformatie. Dat heeft ook zijn weerslag op de samenstelling van deze Skipr99. In het IZA hebben zorgverzekeraars een belangrijke rol gekregen. Ze beoordelen transformatieplannen en bepalen wie zijn plannen kan financieren. De bestuursvoorzitters van de vier grote zorgverzekeraars staan dan ook stevig in de top tien: Marjo Vissers van VGZ (2), Wouter Bos van Menzis (3), Georgette Fijneman van Zilveren Kruis (4) en Joep de Groot van CZ (6)

Lijstduwer is Teun Toebes, die bekend is geworden als student die niet in het studentenhuis woonde, maar in het verpleeghuis. De rake observaties die hij vanuit het verpleeghuis maakte hebben menig zorgverlener en zorgbestuurder geïnspireerd om het mensbeeld tegen het licht te houden. Gelden voor mensen met dementie niet de criteria van het IZA, zoals behoud van eigen regie?

Sleutel tot succes

In de aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe Skipr99 heeft Skipr gesproken met een vijftal bestuurders over dit onderwerp. Wat is er volgens hen nodig om de transformatie in de zorg tot een succes te maken? Keuzes maken en daarvoor staan, lef hebben om soms niet leuke maar wel belangrijke boodschappen te verkondigen en mensen meenemen. Dit en meer komt in deze interviews ter sprake.

De Skipr99 komt tot stand in samenwerking met Intrakoop, inkoopcoöperatie voor de zorg. Speciale dank gaat uit naar de leden van het klankbordpanel: Cathy van Beek, o.a voorzitter van Klimaattafel Gezondheid Rotterdam en oud-bestuur Radboudumc, Klaus Schmitt, verbonden aan Leeuwendaal met activiteiten die zich richten op ontwikkelen, organiseren en versterken, en Simon Broersma, director BSL Media.

