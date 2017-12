'CU en D66 uiteen bij stemming voltooid leven'

Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft zaterdag opnieuw duidelijk gemaakt dat het initiatiefwetsvoorstel voltooid leven van coalitiepartner D66 voor zijn partij niet te accepteren is. In het radioprogramma Kamerbreed zei hij dat de stemming in de Kamer over het voorstel ertoe zal leiden dat de ,,de wegen uiteengaan" van de ChristenUnie en D66.

Hij gaat er vanuit dat er in deze kabinetsperiode geen stemming meer komt. "Ik vertrouw Pechtold, Rutte en Buma dat wat we aan tafel hebben beloofd, namelijk we laten elkaar heel, dat dat een belofte is voor deze hele kabinetsperiode."

Met het voorstel wil D66 mensen met een voltooid leven de mogelijkheid geven om uit het leven te stappen. Voor de verkiezingen zei Segers dat wetgeving hierover voor zijn partij volstrekt onacceptabel is.

Compromis

In de kabinetsformatie werd een compromis gevonden. Er komt onderzoek naar voltooid leven en extra geld voor aandacht voor ouderen. Tegelijk mag D66 met het initiatiefwetsvoorstel doorgaan.

Begin deze week zei D66'er Pia Dijkstra, die het initiatiefwetsvoorstel heeft gemaakt, dat het kabinet tempo moet maken met het onderzoek. Ze hoopt binnen anderhalf jaar een resultaat te zien. Segers reageerde direct door te zeggen dat haast "onverstandig" zou zijn. "Haast is het laatste wat we hier moeten betrachten", zei hij toen. (ANP)