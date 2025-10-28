Skipr

Beroepsverbod verpleegkundige om seks met psychiatrische patiënte

,

Een verpleegkundige mag nooit meer in de zorg werken, omdat hij jarenlang een seksuele relatie had met een patiënte in de psychiatrische kliniek waar hij werkte.

Hij dwong haar om te zwijgen, en dat zou haar klachten erger hebben gemaakt.

Grensoverschrijdend

Grensoverschrijdend en ontoelaatbaar, oordeelt het tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Het is niet bekend bij welke kliniek de man werkte. Hij wordt verwijderd uit het register waarin alle zorgverleners moeten staan.

Niet over praten

Het slachtoffer kampte begin 2021 met een zogenoemde manisch-psychotische ontregeling en werd daarom opgenomen op een speciale afdeling. Toen haar opname bijna klaar was, wisselde ze telefoonnummers uit met de verpleegkundige. In de periode daarna hadden ze volgens de vrouw seks, “vrijwel vanaf het begin”. Ze mocht daar niet over praten, moest zijn berichtjes verwijderen van haar telefoon en ze gingen alleen naar plekken waar niemand hen zou kunnen herkennen en betrappen.

Professionele grenzen

De man zei dat ze alleen een “intensieve vriendschappelijke relatie” hadden. De tuchtrechters geloven dat niet, ze zeggen dat seksueel contact vaststaat, maar vinden dat het er helemaal niet toe doet. Ook een vriendschap telt als een intieme relatie, omdat een kwetsbare patiënt afhankelijk is van een verpleegkundige. De man heeft “de professionele grenzen fors overschreden”, oordeelt het tuchtcollege, vandaar de zware straf. (ANP)

