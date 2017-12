Marente-topman bezorgd over kwaliteitsimpuls VVT

Bestuursvoorzitter Gerrit Jan Vos van Marente maakt zich zorgen over de financiƫle injectie van 2,1 miljard euro bedoeld voor extra personeel in de verzorging, verpleging en thuiszorg. Met de eerste tranche van 435 miljoen euro is de sector nog lang niet uit de brand, aldus Vos.

"De 435 miljoen euro is het eerste deel van de 2,1 miljard euro die wordt uitgetrokken", stelt Vos. "Het is verbazingwekkend dat er nu al kritische vragen zijn over de noodzaak van de resterende 1,7 miljard."

Vos is niet gelukkig met het recente signaal van minister De Jonge. "De minister heeft onlangs laten weten dat het extra geld weer terug moet, indien niet aan allerlei eisen wordt voldaan. We zijn nog niet eens begonnen aan het nieuwe jaar. Natuurlijk moet het geld naar personeel, maar laten we hierover niet nieuwe bureaucratie ontstaan omwille van detail transparantie. Er wordt al veel verantwoord."

"De werkdruk onder verpleeghuispersoneel is torenhoog", stelt Vos. "Als Nederland persoonlijke zorg wil bieden aan de meest kwetsbare ouderen in verpleeghuizen voor de laatste periode van hun leven, dan hebben de verpleeghuizen de volledige 2,1 miljard keihard nodig voor extra zorgpersoneel. Dit bedrag is niet voor niets gebaseerd op de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat het Zorginstituut Nederland heeft opgesteld."

Krapte

Marente, dat met 2600 medewerkers ouderenzorg levert in de Bollenstreek, heeft de daad bij het woord gevoegd en is bezig met het aantrekken van 90 nieuwe personeelsleden. "De werving is voor een groot deel al gerealiseerd", reageert Vos. "De meeste nieuwe medewerkers zijn helpende niveau 2 die veel praktisch werk verrichten en tevens liefdevolle zorg kunnen bieden. Verder zijn extra verpleegkundigen en een extra arts aangetrokken en hebben we extra opleidingsplaatsen georganiseerd."

Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt in het werkgebied van Marente nog niet tot grote problemen bij het werven heeft geleid, vormt dat wat Vos betreft geen garantie voor de toekomst . "Het perspectief is niet best, want door extra geld c.q. groei en door toenemende uitstroom van medewerkers met pensioen, zal de krapte verder toenemen. Marente investeert daarom op allerlei mogelijke manieren om een aantrekkelijk werkgever te zijn. Personeel-opleidingsbeleid en leiderschap worden dominante thema's in de komende jaren."