Zwolse zorgaanbieders naar rechter om aanbesteding thuishulp

Tien Zwolse zorgaanbieders stappen naar de rechter omdat ze de aanbesteding van huishoudelijke hulp hebben verloren. De gemeente Zwolle wil vanaf medio 2018 het aantal gecontracteerde aanbieders beperken tot dertig. Op dit moment zijn dat er meer dan honderd, zo meldt dagblad de Stentor.

Het gaat bij de aanbesteding om hulp in het dagelijks leven, die vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt gefinancierd. In Zwolle doen ruim 3500 cliënten hier en beroep op. De gemeente voegt enkele hulpvormen samen onder de noemer Thuisondersteuningen en wil dat zorgaanbieders meer samenwerken met mantelzorgers, vrijwilligers, kerken, en (sport)verenigingen. Dat moet de zorg beter en goedkoper maken. Zorgaanbieders moesten beschrijven hoe ze die nieuwe werkwijze vorm willen geven.

Volgens Victor Tempelaar van Zorg in Touw, een van de initiatiefnemers van de rechtszaak, is de aanbesteding toegeschreven op de grote zorgaanbieders, die de middelen hebben om “mooie teksten” te schrijven. Volgens de gemeente konden alle zorgaanbieders meedenken en -praten in het voortraject, zo schrijft De Stentor.