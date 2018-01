Patricia Can is nieuwe directeur-bestuurder Pharos

Patricia Can volgt Monica van Berkum op als directeur-bestuurder van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Per 1 januari is Can formeel aan de slag gegaan.

Patricia Can is sinds 2016 als adjunct-directeur werkzaam bij Pharos. Zij was voorheen partner zorg bij BMC advies. Ze heeft vanuit deze functie bestuurders van zorginstellingen, zoals het UMC Utrecht en Sophia Revalidatie, geadviseerd rondom verandertrajecten. Belangrijke thema’s waren sociale innovatie, kwaliteit van zorg en e-health.

Monica van Berkum is directeur-bestuurder van Pharos geweest sinds 2003. Ze heeft in december afscheid genomen van de organisatie. Onbekend is wat ze nu gaat doen.