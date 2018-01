Sutfene verwelkomt twee nieuwe leden raad van toezicht

Marion Louise Düpper en Wiepke van Erp Taalman Kip zijn per 1 januari 2018 benoemd tot lid van de raad van toezicht van zorgorganisatie Sutfene in Zutphen. Zij vervangen Gerard van Brakel en Carrol Terleth, die wegens het beëindigen van hun zittingstermijn afscheid nemen van de raad.

Düpper is volgens Sutfene een ervaren manager met zowel een juridische achtergrond als een zorgachtergrond. Tot september 2017 was zij manager/bestuurssecretaris a.i. bij zorgorganisatie Aafje in Rotterdam.

Van Erp Taalman Kip is momenteel directeur-bestuurder bij woningcorporatie Woonpalet in Zeewolde. Daarvoor was zij één van de drie directeur-eigenaren van onderzoeks- en adviesbureau Companen in Arnhem. Daar had zij onder meer de leiding over het werkveld 'wonen-welzijn-zorg'.

Sutfene zegt uit te kijken naar een goede samenwerking met Düpper en Van Erp Taalman Kip. De organisatie laat daarnaast weten vertrekkende leden Van Brakel en Terleth dankbaar te zijn "voor hun inzet en support tijdens de bewogen jaren bij Sutfene".