E-mail ziekenhuisarts gehackt

Het e-mailaccount van een arts van het Antoni van Leeuwenhoek is vorige maand gehackt. Het ziekenhuis sluit niet uit dat de hacker patiëntgegevens heeft ingezien, maar acht de kans hierop klein. Volgens het AVL is de computer van de arts direct vergrendeld, nadat de inbreuk bekend werd.

De computerhack gebeurde nadat de arts een phishingmail had geopend.



De betrokken patiënten zijn vorige week geïnformeerd door het ziekenhuis. Sommige van de mails bevatten patiëntgegevens zoals naam en patiëntennummer. In een "enkel geval" de diagnose en het behandelplan. In de mailbox zaten volgens het ziekenhuis geen medische dossiers.



"Het Antoni van Leeuwenhoek heeft geen enkele aanleiding om te denken dat de hacker uit was op patiëntgegevens. De hacker leek uitsluitend geïnteresseerd in het gebruiken van het account voor het versturen van spam", stelt het ziekenhuis na onderzoek.



Van de hack is aangifte gedaan bij de politie en een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Patiënten die geen brief hebben ontvangen, kunnen er volgens het AVL van uitgaan dat hun gegevens niet in de mailbox voorkwamen. (ANP)