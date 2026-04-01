Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

OLVG belt met herkenbaar nummer

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam belt sinds 30 maart met een herkenbaar nummer. Voorheen belden medewerkers van OLVG met een afgeschermd nummer naar patiënten, net als de meeste zorginstellingen.

Het ziekenhuis testte het herkenbaar bellen eerst op twee afdelingen. Uit die pilot bleek dat patiënten sneller en met meer vertrouwen opnemen dan met een afgeschermd nummer. Ze verwachten dat dit uiteindelijk ook bijdraagt aan het verminderen van de no-shows.

Eén nummer

Patiënten die door het ziekenhuis gebeld worden zien vanaf deze week één nummer, 020-5108900, ongeacht welke afdeling belt.

Wie volgt

Medewerkers van het Amsterdam UMC, Spaarne Gasthuis, Gelre en Maastricht UMC+ tagden hun werkgever onder het LinkedIn-bericht van OLVG: dat zouden wij ook moeten doen.

Reageer op dit artikel
Meer over:IctTechnologieZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties