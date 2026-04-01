OLVG belt met herkenbaar nummer

Het ziekenhuis testte het herkenbaar bellen eerst op twee afdelingen. Uit die pilot bleek dat patiënten sneller en met meer vertrouwen opnemen dan met een afgeschermd nummer. Ze verwachten dat dit uiteindelijk ook bijdraagt aan het verminderen van de no-shows.
Eén nummer
Patiënten die door het ziekenhuis gebeld worden zien vanaf deze week één nummer, 020-5108900, ongeacht welke afdeling belt.
Wie volgt
Medewerkers van het Amsterdam UMC, Spaarne Gasthuis, Gelre en Maastricht UMC+ tagden hun werkgever onder het LinkedIn-bericht van OLVG: dat zouden wij ook moeten doen.