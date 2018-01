Corine Houtzagers aangesteld als voorzitter raad van toezicht Kenter

Corine Houtzagers is met ingang van 1 januari 2018 aangesteld als voorzitter van de raad van toezicht van Kenter Jeugdhulp.

Zij volgt Ans Engelsman op die onlangs na de officiële zittingstermijn afscheid heeft genomen.

Houtzagers was eerder toezichthouder bij onder andere Socius en Intermetzo. Naast haar werkzaamheden als strategisch consultant en interimbestuurder in de zorg, is zij toezichthouder in de ouderenzorg, kraamzorg, huisartsenzorg en voor het medisch vervolgonderwijs.