Scherfvest en helm voor ambulancemedewerker

Regionale ambulancediensten beraden zich op maatregelen om ambulancemedewerkers beter te beschermen tegen extreem geweld. Volgens brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland gaat het om de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen en scherfwerende vesten, maar ook om scholing en trainingen.

"Tussen alle hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over het snel en veilig redden en behandelen van slachtoffers en over de aanschaf van extra medische hulpmiddelen die nodig zijn bij slachtoffers van extreem geweld. Alle hulpdiensten bereiden zich voor op scenario's met extreem geweld door middel van scholing en oefeningen'', laat een woordvoerster van de organisatie weten.



Aanleiding voor de maatregel is volgens haar de "algemene terreurdreiging".



In Nederland zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen. Hoeveel van deze diensten het advies van Ambulancezorg Nederland precies overnemen is nog niet bekend. (ANP)