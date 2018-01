Ggz-aanbieder GGNet schrapt banen

GGNet heeft deze week aan enkele medewerkers van de afdeling services en vastgoed laten weten dat ze hun baan verliezen. Dat bevestigt de ggz-organisatie na berichtgeving hierover in het AD. Hoeveel banen er verdwijnen is niet openbaar gemaakt.

De personeelskrimp is onderdeel van een reorganisatie. Als gevolg van de ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg behandelt GGNET mensen vaker in hun eigen omgeving. Dit leidt ertoe dat in de klinieken minder ondersteuning nodig is zoals aangeboden door de afdeling services en vastgoed. Het betreft onder meer schoonmakers en mensen die in het groenonderhoud werken. De afdeling blijft onderdeel van GGNet, maar wordt volgens de organisatie "wendbaarder en kostenefficiënter" georganiseerd.

Sociaal plan

De ondernemingsraad en vakbonden zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen bij GGNet, zo laat een woordvoerder weten. De medewerkers die boventallig zijn verklaard krijgen een mobiliteitstraject aangeboden. Voor hen heeft GGNet in een sociaal plan vastgelegd dat ze worden begeleid van werk naar werk of een maatwerkoplossing aangeboden krijgen.

GGNet biedt geestelijke gezondheidszorg aan in de regio’s Apeldoorn, Doetinchem, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen.