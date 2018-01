Vilente benoemt interim-bestuurder

De raad van toezicht van stichting Vilente heeft Ton Poos per 17 januari 2018 benoemd als interim-bestuurder. Hij volgt José van Vliet op, die op 1 maart start als voorzitter van de raad van bestuur van Viva! Zorggroep.

"Omdat we weloverwogen een nieuwe bestuurder willen zoeken die de lijn die José van Vliet heeft ingezet verder uit kan bouwen, hebben wij besloten eerst een tijdelijke bestuurder aan te stellen om de continuïteit te waarborgen", zegt Jacques van Limbeek, voorzitter van de raad van toezicht van Vilente. "Wij zijn verheugd dat Ton Poos deze taak op zich wil nemen."

Poos heeft een ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als bij non-profitorganisaties, schrijft Vilente. Zo was hij onder meer lid van de baad van bestuur van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

Poos laat weten uit te zien naar de samenwerking met Vilente: "Het is een mooie organisatie, die er goed voor staat in een interessante en belangrijke sector, waarin veel ontwikkelingen plaatsvinden." De relatie tussen medewerker en cliënt is voor hem een belangrijk aandachtspunt, evenals de ruimte die medewerkers ervaren om hun werk op een goede manier te kunnen uitoefenen. "Daarmee sluit ik mooi aan bij de visie en koers van Vilente. Graag wil ik daar met alle betrokkenen verder vorm aan geven."

Vilente is een instelling voor ouderenzorg met locaties in onder meer Ede en Wageningen.