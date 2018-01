Nog geen ruimte voor verhogen pensioenen

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in 2017 beter voor komen te staan dankzij winsten met beleggingen. Toch is er bij vier van de vijf grootste fondsen, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), nog lang geen ruimte voor het verhogen van de pensioenen.

Het gaat er bij de pensioenfondsen om of ze de juiste beleidsdekkingsgraad hebben. Dat is een graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds nu en in de toekomst aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Voor het verhogen van de pensioenen moet die dekkingsgraad gemiddeld boven de 110 procent liggen.

De beleidsdekkingsgraad van PFZW steeg in 2017 van 90,1 procent naar 98,6 procent. De actuele dekkingsgraad klom afgelopen jaar van 95,3 procent naar 101,1 procent. Daarmee is PFZW nog steeds in onderdekking, zegt Peter Borgdorff, directeur van PFZW. "Ondanks de lage rente verbeterde de financiële positie van PFZW het afgelopen jaar wel duidelijk." Wel moest PFZW vorig jaar honderden miljoenen euro's afboeken op bepaalde leningen omdat de waardering daarvan uit de pas bleek te lopen.

Verlaging

Het fonds hoeft de pensioenen in 2018 niet te verlagen vanwege de financiële positie. De komende jaren is verder dekkingsgraadherstel wel hard nodig om een toekomstige verlaging van pensioenen te voorkomen, aldus het pensioenfonds. Eind 2017 ligt de beleidsdekkingsgraad van PFZW voor het derde opvolgende jaar onder de grens van het dekkingstekort van 104,2 procent. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met eind 2020 onder deze grens blijft, moeten de pensioenen worden verlaagd. (ANP/Skipr)