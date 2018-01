Producent omstreden spierziektemiddel boekt recordresultaat

Het Amerikaanse farmabedrijf Biogen, dat onder meer het veelbesproken medicijn Spinraza produceert, heeft vorig jaar een miljardenwinst geboekt. De bekendmaking van de cijfers komt juist op het moment dat het Zorginstituut zich over de kosten van het geneesmiddel voor kinderen met de zeldzame en dodelijke spierziekte SMA buigt.

Biogen boekte vorig jaar een winst van 4,6 miljard dollar. Dat komt neer op een winstmarge van 37,8 procent op een omzet van 12,3 miljard dollar, zo becijfert het FD. Volgens de krant is de winstmarge van Biogen ook naar maatstaven van de farmaceutische industrie opvallend hoog.

Spinraza is blijkens de jaarcijfers één van de bestseller van Biogen. Het middel was vorig haar goed voor 884 miljoen dollar. Biogen boekt ook alvast een belastingvoordeel van 1,2 miljard dollar in, die voortvloeit uit de hervorming van het belastingstelsel die president Trump eind vorig jaar langs de Amerikaanse volksvertegenwoordiging loodste.

Hoorzitting

In Nederland vraagt Biogen ongeveer 250.000 euro per patiënt per jaar voor de behandeling met Spinraza. Volgens PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma geven de hoge winstcijfers van Biogen “precies precies aan waar de schoen wringt”. In het FD stelt ze dat farmabedrijven als Biogen “de hoofdprijs vragen” ten koste van “kwetsbare mensen”. Het Zorginstituut Nederland houdt op vrijdag 26 januari een hoorzitting over Spinraza. Het Zorginstituut komt later dit jaar met een advies aan het kabinet over de wenselijkheid om het middel collectief te vergoeden.