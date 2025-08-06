Ozempic-maker Novo Nordisk snijdt in kosten na winstalarm

De Deense farmaceut Novo Nordisk gaat de kosten verlagen om het tij te keren. Het bedrijf kampt al maanden met toenemende concurrentie voor zijn populaire diabetes- en afslankmedicijnen Ozempic en Wegovy en gaf vorige week opnieuw een winstwaarschuwing.

Het bedrijf groeide dankzij de sterke vraag naar zijn obesitasmedicijnen in korte tijd uit tot het waardevolste Europese beursgenoteerde bedrijf, maar is inmiddels uit de top tien gezakt.

Zepbound

Novo Nordisk heeft vooral veel concurrentie van het Amerikaanse Eli Lilly op het gebied van obesitasmedicatie. Zo wint Eli Lilly veel marktaandeel met het krachtigere afslankmiddel Zepbound. De onderneming kondigde vorige week ook een nieuwe topman aan na het plotselinge vertrek van Lars Fruergaard Jorgensen eerder dit jaar. De nieuwe bestuursvoorzitter Maziar Mike Doustdar, die donderdag begint bij het bedrijf, krijgt de zware taak om de kosten te verlagen en de verkoop te herstellen.

“We nemen maatregelen om onze commerciële uitvoering verder te verbeteren en de kosten te verlagen, terwijl we blijven investeren in toekomstige groei”, zei de vertrekkende topman Jorgensen woensdag in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Imitaties

Novo Nordisk werd volgens Jorgensen ook getroffen door imitaties van zijn afslankmedicijn Wegovy en diabetesmedicijn Ozempic in de Verenigde Staten. De Amerikaanse wetgeving verbiedt apotheken om goedgekeurde medicijnen te kopiëren, maar staat ‘bereiding’ toe voor patiënten die aangepaste doses of formuleringen nodig hebben.

Het bedrijf zag de omzet in het tweede kwartaal met 18 procent stijgen. De winst voor rente en belastingen nam met 29 procent toe ten opzichte van een jaar geleden. De vorige week verlaagde verwachtingen voor het hele jaar bleven gehandhaafd. (ANP)